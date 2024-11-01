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Отопительный сезон в Украине: какая ситуация по регионам

Отопительный сезон в Украине: какая ситуация по регионам

Киев  •  УНН

10:32 • 7948 просмотра

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В Украине официально начался отопительный сезон с 1 ноября. Большинство областей уже подключены к отоплению, некоторые регионы ждут снижения температуры или завершают ремонтные работы.

В Украине стартовал отопительный сезон, причем подавляющее большинство домов начнут подключать уже сегодня, 1 ноября, сообщили в пятницу в Министерстве развития громад и территорий, пишет УНН.

Детали

"Все регионы Украины завершили подготовку к отопительному сезону. Объекты социальной инфраструктуры отапливают с середины октября, подавляющее большинство домов начнут подключать уже сегодня, 1 ноября. В этом году тепло в домах появляется в соответствии с индивидуальным графиком каждой области", - указали в министерстве в соцсетях.

Как указано, на это повлиял тепловой режим, а также количество ремонтных и восстановительных работ.

Ситуация по областям и в Киеве

В Винницкой области к отоплению уже подключены жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. На объектах теплоэнергетики были проведены необходимые ремонтные работы и заготовлено топливо.

В Волынской области отопительный сезон уже начали в Луцке, Ковеле, Владимире и Нововолынской громаде. В работу запущено 775 котельных, теплоснабжением обеспечено более 90% объектов социальной сферы.

С 16 октября в Днепропетровской области началось подключение к отоплению учреждений социальной сферы. Котельные уже работают в Кривом Роге и Покрове, сейчас к отоплению подключены 8% котельных. Днепропетровщина технически готова к отопительному сезону, осуществлена проверка сетей теплоснабжения и оборудования, ремонтные работы проведены.

В Донецкой области отопительный сезон в большинстве громад начался 1 ноября. Сейчас в работу запущено 10 котельных, которые отапливают 35 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

Начат отопительный сезон и в Житомирской области. Сейчас работает 99% котельных, к централизованному отоплению подключено 98% жилых домов. Завершаются работы по подключению жилых домов к отоплению в Житомире, продолжается регулирование внутридомовых систем отопления в многоквартирных домах.

Сейчас 56 общин Закарпатья приняли решение о начале подачи тепла. Во всех остальных громадах теплоснабжение начнется 1 ноября. К отопительному сезону полностью готовы объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы.

В Запорожской области завершена подготовка к отопительному сезону. Отремонтирована 1 котельная и 4,9 км тепловых сетей. Отопительный период уже начался для объектов социальной сферы. В жилых домах тепло ожидают с 1 ноября.

Коммунальщики Ивано-Франковщины завершили плановые ремонтные работы для начала отопительного сезона. Громады уже приняли решение о начале отопительного сезона, однако часть из них начнет подавать тепло после 1 ноября. В области уже работают 774 котельных из 815.

В Киевском регионе завершена типовая подготовка объектов жилого фонда, водопроводно-канализационного и дорожно-мостового хозяйства. Завершается реконструкция трех котельных в городе Ирпень. Проведены ремонты котельных, тепловых сетей, водопроводных и канализационных сетей и станций, очистных сооружений. Созданы запасы древесного топлива и угля. Отопительный сезон начался во всех 69 территориальных громадах области. Первыми к теплоснабжению подключаются учреждения социальной инфраструктуры: детские сады, школы, больницы.

С 30 октября начнется в Киеве отопительный сезон для жилого фонда. Такое решение город принял, учитывая дальнейшее существенное похолодание. Для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.

Несмотря на то, что Кировоградщина полностью готова к отопительному сезону, опальный сезон здесь начнется, если в течение трех дней температура воздуха опустится ниже +8 градусов на основании решений органов местного самоуправления.

"Отопительный сезон стартовал и в большинстве мест временного проживания и шелтерах, созданных для ВПЛ Луганской области. С 1 ноября началось обеспечение теплом таких мест в городе Красноград Харьковской области и городе Киев. Во всех 37 координационных центрах помощи ВПЛ Луганщины созданы условия для функционирования в режиме пунктов обогрева на случай отсутствия электроснабжения или ухудшения погодных условий. Также имеются генераторы, созданы запасы воды и продовольствия", - говорится в сообщении.

68 территориальных громад Львовской области приняли решение о начале отопительного сезона. Большинство из них уже подают тепло в учебные заведения и учреждения здравоохранения. В Стрыйской общине начали отопление жилых домов. Также уже с отоплением и Львов.

В Николаевской области отремонтировали 22 котельные и почти 9 км теплосетей. Отопительный сезон начнется в первой декаде ноября из-за теплой погоды. Однако в Пивденноукраинске уже начали подачу тепла для жилых домов и социальной инфраструктуры. В Первомайском и Вознесенском районах начинают отопление учреждений социальной инфраструктуры.

Одесская область полностью готова к отопительному сезону: подготовлено 1315 котельных и почти 2000 км теплосетей. Подача тепла начнется с учетом климатических условий региона. Окончательные решения органы местного самоуправления начнут принимать уже после 1 ноября. Сегодня началась подача тепла в Арцизскую громаду, в то же время в Южненской лишь с 4 ноября пройдет подготовка электросетей к подаче тепла.

Полтавщина полностью готова к отопительному сезону. Тепло уже подают в учреждения здравоохранения, школы и детские сады. С 22 октября продолжается подача теплоносителя в жилые дома Гадячской громады. Сегодня началась подача тепла в Кобеляцкой и Миргородской громаде.

Ровенская область подготовила к работе 975 котельных и 84 центральных тепловых пунктов. Отопительный сезон начат в 60 громадах, еще 4 готовятся к подаче тепла.

Сумская область начала отопительный сезон. Уже работают 95 котельных, которые отапливают жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Восстановлено 91% объектов энергоснабжения, которые получили повреждения в результате атак и обстрелов.

Отопительный сезон начат в 47 громадах Тернопольской области. Начали свою работу 903 котельные, в том числе 62 коммунальные, которые предоставляют услуги по централизованному снабжению тепла. В регионе почти полностью покрыта потребность в дровах, пеллетах и угле.

В Харьковской области в результате атак на энергетическое оборудование ТЭЦ и ТЭС, продолжаются работы по тепло- и энергообеспечению для жителей Харькова, Слобожанского, Песочина, Солоницевки, Подворков. Для реализации этих работ из резервного фонда государственного бюджета предусмотрено 2,5 млрд гривен.

В Херсонской области отопительный сезон начнется в регионе после удержания в течение трех суток среднесуточной температуры воздуха ниже +8 С. К подаче тепла готовы 44 котельные из 46, продолжается установка двух модульных котельных. На случай аварийных ситуаций коммунальные предприятия обеспечены генераторами.

Все объекты коммунальной инфраструктуры Хмельницкой области готовы к зиме на 100%. Отремонтированы 42 котельные, проведена замена 11,1 км тепловых сетей. С 14 октября начата подача тепла в объекты социальной сферы. Отопительный период начат во всех населенных пунктах области, кроме Белогорья, Понинки и Славуты.

Черкасская область провела все плановые работы, отопительный сезон начался. Сейчас работает 59 котельных. С 23-24 октября тепло начали подавать в основную долю жилых домов. Объекты социальной сферы области подсоединяются к системе отопления по заявкам руководителей заведений.

Черновицкая область также начала отопительный сезон. Сейчас работает 662 котельные, подан теплоноситель в 582 жилых домов, учебных заведений и медицинских учреждений.

В Черниговской области работают 465 котельных, которые отапливают жилые дома, учебные заведения и учреждения здравоохранения. Кроме того, регионы разработали алгоритмы действий на случай чрезвычайных ситуаций в энергетической системе. Это как установка когенерационных установок, обеспечение генераторами, так и разработка планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций.

Отопительный сезон стартовал: какие области уже подключены к теплу, а где проблемы29 октября 2024, 14:27 • 17221 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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