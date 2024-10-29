Отопительный сезон стартовал: какие области уже подключены к теплу, а где проблемы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

14:27 • 5645 просмотра

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В Украине начался отопительный сезон 2024/25, подключено 58% котельных по стране. Волынская, Тернопольская и Черниговская области лидируют по темпам подключения, имея почти 100% покрытия.

В Украине начался отопительный сезон, подключено 58% котельных по стране, сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

«В Украине стартовал отопительный период 2024/25 года. Социально важные объекты, такие как учреждения здравоохранения, образования, а также жилой фонд в различных областях, активно подключаются к теплоснабжению», - сообщили в Госэнергонадзоре.

По информации Киевской городской и областных государственных администраций, на 29 октября в областях уже включено в работу более 58% котельных от общего количества по стране. Подача тепла осуществляется почти к 30% жилых домов, а также 60% социально-важных объектов (учреждениям здравоохранения, дошкольного и школьного образования).

Лидерами по темпам подключения являются:

  • Волынская область (подключено к теплу почти 100% жилого фонда и 99% социально-важных объектов), 
  • Тернопольская (100% и 97%, соответственно),
  • Черниговская (96% и почти 99%, соответственно) области.

«В то же время остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, в результате ухудшения ситуации с безопасностью и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское на Харьковщине», - указали в Госэнергонадзоре.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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