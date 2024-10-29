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Опалювальний сезон стартував: які області вже підключені до тепла, а де проблеми

Київ • УНН

 • 17795 перегляди

В Україні розпочався опалювальний сезон 2024/25, підключено 58% котелень по країні. Волинська, Тернопільська та Чернігівська області лідирують за темпами підключення, маючи майже 100% покриття.

Опалювальний сезон стартував: які області вже підключені до тепла, а де проблеми

В Україні розпочався опалювальний сезон, підключено 58% котелень по країні, повідомили у Державній інспекції енергетичного нагляду Укрaїни у вівторок, пише УНН.

Деталі

"В Україні стартував опалювальний період 2024/25 року. Соціально важливі об'єкти, такі як заклади охорони здоров'я, освіти, а також житловий фонд у різних областях, активно підключаються до теплопостачання", - повідомили у Держенергонагляді.

За інформацією Київської міської та обласних державних адміністрацій, на 29 жовтня в областях вже включено в роботу понад 58% котелень від загальної кількості по країні. Подача тепла здійснюється майже до 30% житлових будинків, а також 60% соціально-важливих об'єктів (закладам охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти).

Лідерами за темпами підключення є:

  • Волинська область (під’єднано до тепла майже 100% житлового фонду та 99% соціально-важливих об’єктів), 
  • Тернопільська (100% та 97%, відповідно),
  • Чернігівська (96% та майже 99%, відповідно) області.

"Водночас залишається складною ситуація з початком опалювального періоду в деяких населених пунктах на прифронтових територіях, зокрема, внаслідок погіршення безпекової ситуації та значних руйнувань критичної інфраструктури у місті Покровськ на Донеччині та у селищі Слобожанське на Харківщині", - вказали у Держенергонагляді.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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