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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МИД отреагировали на заявление путина, что Словакия хочет стать площадкой для переговоров

В МИД отреагировали на заявление путина, что Словакия хочет стать площадкой для переговоров

Киев  •  УНН

 • 870 просмотра

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Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что Украине нужен всеобъемлющий и справедливый мир по формуле из 10 пунктов.

Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, что Словакия хочет стать площадкой для переговоров между рф и Украиной, передает УНН.

Детали

Тихий прокомментировал заявление Путина о том, что премьер Словакии Роберт Фицо во время визита к Путину предложил Словакию как площадку для переговоров.

Мы время от времени слышим разные заявления... Я предлагаю лжецам на слово не верить.

- сказал Тихий во время пресс-конференции.

Также он подчеркнул, что Украине нужен всеобъемлющий, устойчивый, справедливый мир.

То, что касается площадки для переговоров, мы регулярно слышим, видим в информационном пространстве такие идеи, предложения разных сторон, от разных лидеров. Еще раз подчеркиваю, Украине нужен всеобъемлющий, устойчивый, справедливый мир. Есть формула мира, мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Восстановление мира - это сложная задача по многим измерениям, поэтому в формуле мира этих измерений 10 и все могут себе найти роль в этих усилиях для того, чтобы действительно приближать мир.

- отметил Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что страны могут сконцентрироваться на конкретных вопросах, которые можно решить.

Если не решать глобально вопросы, то хотя бы сконцентрироваться на конкретных вопросах, которые можно решить. Это касается всех наших партнеров, в том числе Словакии

- сказал Тихий.
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Дополнение

Ранее канцлер Австрии Негаммер в разговоре с Трампом предложил свою страну как место для мирных переговоров между Украиной и Россией. Трамп проявил интерес к прекращению войны и был хорошо осведомлен о позиции Австрии.

США в ООН: Китай является решающим пособником войны рф против Украины21 дек. 2024, 14:45 • 40326 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
avstriyaАвстрия
donald-trampДональд Трамп
robert-fitsoРоберт Фицо
slovakiyaСловакия
kitaiКитай
ukrainaУкраина