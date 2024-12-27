В МИД отреагировали на заявление путина, что Словакия хочет стать площадкой для переговоров

Представитель МИД Георгий Тихий отреагировал на заявление российского диктатора Владимира Путина, что Словакия хочет стать площадкой для переговоров между рф и Украиной, передает УНН.

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Тихий прокомментировал заявление Путина о том, что премьер Словакии Роберт Фицо во время визита к Путину предложил Словакию как площадку для переговоров.

Также он подчеркнул, что Украине нужен всеобъемлющий, устойчивый, справедливый мир.

То, что касается площадки для переговоров, мы регулярно слышим, видим в информационном пространстве такие идеи, предложения разных сторон, от разных лидеров. Еще раз подчеркиваю, Украине нужен всеобъемлющий, устойчивый, справедливый мир. Есть формула мира, мы призываем все стороны, которые хотят помочь, сыграть свою роль. Восстановление мира - это сложная задача по многим измерениям, поэтому в формуле мира этих измерений 10 и все могут себе найти роль в этих усилиях для того, чтобы действительно приближать мир.