В МИД отреагировали на заявление постпреда рф при ООН в причастности Украины к событиям в Сирии
Киев • УНН
МИД Украины категорически отвергает обвинения постпреда рф при ООН о причастности ГУР к поддержке повстанцев в Сирии. Министерство отмечает, что именно россия и Иран ответственны за ухудшение ситуации с безопасностью в регионе.
МИД Украины отвергает обвинения постпреда россии при ООН василия небензи о якобы причастности ГУР к поддержке повстанцев в Сирии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.
Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает безосновательные обвинения рф в адрес Украины в якобы причастности к обострению ситуации с безопасностью в Сирии. Украина, в отличие от россии, безоговорочно придерживается норм международного права, принципов нерушимости суверенитета и территориальной целостности других стран
В МИД в очередной раз подчеркнули, что именно москва вместе с Тегераном несут основную ответственность за устойчивую тенденцию ухудшения ситуации с безопасностью в Сирии, и именно преступления режима Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый диалог внутри страны поставили под угрозу выживание Сирии как единого независимого государства.
Контекст
Постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН накануне заявил, что главное управление разведки Украины якобы помогает повстанцам из движения "Хайят Тахрир аш-Шам".
Сирийская армия начала контрнаступление на повстанцев возле символического города Хама4 дек. 2024, 10:15 • 13046 просмотров