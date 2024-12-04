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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сирийская армия начала контрнаступление на повстанцев возле символического города Хама

Сирийская армия начала контрнаступление на повстанцев возле символического города Хама

Киев  •  УНН

 • 1769 просмотра

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Армия Асада начала контрнаступление против исламистских повстанцев возле стратегического города Хама при поддержке авиации. Ранее повстанцы захватили Алеппо и продвинулись на 130 км к югу.

После быстрого продвижения исламистского повстанческого альянса в Сирии армия правителя Башара Асада начала контрнаступление. Кроме того, сирийский курдский альянс отразил нападение "турецких наемников" в своей зоне влияния к востоку от реки Евфрат.

Передает УНН со ссылкой на DW и VRT.

детали

По данным официального агентства и неправительственной организации, Сирийская армия начала контрнаступление против повстанцев у Хамы.

Сирийские вооруженные силы начали контратаку вскоре после полуночи. Сухопутные войска поддерживает истребительная авиация.

Армия президента Асада пытается остановить альянс повстанческих группировок во главе с Исламским Хаят Тахрир аш-Шам. В эту среду, 4 декабря, сирийские вооруженные силы увеличили зону своей безопасности вокруг стратегического северного города Хама после ожесточенных боев с исламистскими группировками. Также сирийский курдский альянс отразил нападение "турецких наемников" в своей зоне влияния к востоку от реки Евфрат.

Справка

Хама, столица одноименной провинции Сирии, через которую проходит стратегическая автомагистраль M5, которая является основой страны с севера на юг, в настоящее время является ключевой целью исламистского альянса Организации освобождения Леванта (Хайят Тахрир аш-Шам, или HTS), которым уже удалось захватить большие территории на северо-западе арабской страны во время наступления.

Повстанцы в Алеппо снесли статуи семьи Асада после захвата города30 нояб. 2024, 16:20 • 22102 просмотра

Хама остается в руках правительства с момента начала гражданской войны в 2011 году. Также важно, что через Хаму проходит подъездная дорога к городу Хомс. Кроме того, город Хама имеет в основном символическое значение.

Доополнение

В середине прошлой недели альянс повстанцев во главе с исламистской группировкой Хаятт Тахрир аш-Шам (HTS) начал наступление на северо-западе Сирии. На выходных взял под свой контроль Алеппо, второй по величине город страны. Сейчас фронт продвинулся примерно на 130 километров к югу (в районе города Хама).

По данным мониторингового центра, в боях погибло более 570 человек, в том числе почти 100 мирных жителей.

россия и Сирия усиливают авиаудары по Идлибу на фоне наступления повстанцев - Reuters1 дек. 2024, 12:34 • 20157 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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