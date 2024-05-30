В Мексике застрелили кандидата в мэры альянса Heart and Strength

В Мексике застрелили кандидата в мэры от Альянса Heart and Strength

Об этом сообщает El Universal, передает УНН.

Детали

В Мексике застелили кандидат альянса Heart and Strength на пост мэра Коюка-де-Бенитес, что на Коста-Гранде.

Инцидент произошел вечером, когда Кабрера Барриентос проходил по соседней баскетбольной площадке, приветствуя своих сторонников.

По информации, который мужчина выстрелил в спину кандидату из пистолета.

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