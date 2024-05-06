Тела трех пропавших иностранных серферов, с пулями в головах, найдены в мексиканском колодце

В Мексике нашли тела трех серферов - двух австралийцев и одного американца, которые пропали без вести в течение недели. У каждого из них была пуля в голове. Об этом передает УНН со ссылкой на Apnews.

Детали

На пляжном курорте на мексиканском побережье, у удаленной скважины глубиной примерно 15 метров найдены трупы трех иностранных серферов, пропавших без вести несколько дней назад, сообщила в воскресенье прокуратура северо-западного штата Баха-Калифорния.

Они все имеют дырку в голове, образованную снарядом огнестрельного оружия - рассказала генеральный прокурор штата Мария Элена Андраде.

Родственники трех серферов, которые прибыли на место происшествия, опознали три тела.

Одной из причин, которую предпочитают следователи, является попытка угона транспортного средства.

Воры, вероятно, убили трех человек, которые занимались серфингом на мексиканском полуострове Баха, чтобы угнать их грузовик, потому что им нужны были шины. Затем они якобы избавились от тел, сбросив их в колодец у побережья.

Автомобиль нашли сожженным неподалеку от трех тел. Двух братьев, Джейка и Каллума Робинсонов, и американца Джека Картера, любителей серфинга, в последний раз видели 27 апреля в Бокана-де-Санто-Томас, морском курорте в муниципалитете Энсенада.

По данным австралийских СМИ, 30-летний Джейк Робинсон был врачом в австралийском городе Перт. Его брату Каллуму было 33 года, а их американскому другу Джеку Картеру - 30 лет.

В прошлый четверг арестовали трех подозреваемых, в том числе женщину, за их возможное прямое или косвенное участие в деле. Прокуратура Нижней Калифорнии заявила, что допрашивает трех человек по делу об убийстве. Двух из них поймали с метамфетаминами, - они находятся под стражей для рассмотрения обвинений в наркотиках, но продолжают быть подозреваемыми в убийствах.

Мужчине предъявили обвинение в "исчезновении". Он имеет историю насилия, торговли наркотиками и краж. Считается, что третий подозреваемый принимал непосредственное участие в убийствах.

Напомним,

Россиянин, которого подозревают в убийстве двух украинских военных живет в Германии с начала 1990-х годов, и уже несколько раз попадал в поле зрения полиции и был ранее осужден. Также по версии следствия погибшие были знакомы с россиянином, и накануне вместе выпивали.