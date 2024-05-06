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Тіла трьох зниклих іноземних серферів, з кулями у головах, знайдені у мексиканському колодязі

Тіла трьох зниклих іноземних серферів, з кулями у головах, знайдені у мексиканському колодязі

Київ • УНН

 • 20036 перегляди

Троє іноземних серферів, двоє австралійців і один американець, були знайдені мертвими з кулями в голові в колодязі в Мексиці після того, як зникли безвісти тижнем раніше.

У Мексиці знайшли тіла трьох серферів - двох австралійців і одного американця, які пропали безвісти протягом тижня. У кожного з них була куля в голові. Про це передає УНН із посиланням на Apnews.

Деталі

На пляжному курорті на мексиканському узбережжі, у віддаленої свердловини глибиною приблизно 15 метрів знайдені трупи трьох іноземних серферів, які зникли безвісти кілька днів тому, повідомила в неділю прокуратура північно-західного штату Баха-Каліфорнія.

Вони всі мають дірку в голові, утворену снарядом вогнепальної зброї

-  розповіла генеральний прокурор штату Марія Елена Андраде.

Родичі трьох серферів, які прибули на місце події, впізнали три тіла.

Однією з причин, яку віддають перевагу слідчі, є спроба викрадення транспортного засобу.

Злодії, ймовірно, вбили трьох людей, які займалися серфінгом на мексиканському півострові Баха, щоб викрасти їхню вантажівку, бо їм потрібні були шини. Потім вони нібито позбулися тіл, скинувши їх у колодязь біля узбережжя.

Автомобіль знайшли спаленим неподалік від трьох тіл. Двох братів, Джейка і Каллума Робінсонів, і американця Джека Картера, любителів серфінгу, востаннє бачили 27 квітня в Бокана-де-Санто-Томас, морському курорті в муніципалітеті Енсенада.

За даними австралійських ЗМІ, 30-річний Джейк Робінсон був лікарем в австралійському місті Перт. Його братові Каллуму було 33 роки, а їхньому американському другові Джеку Картеру – 30 років.

Минулого четверга заарештували трьох підозрюваних, у тому числі жінку, за їхню можливу пряму чи непряму участь у справі. Прокуратура Нижньої Каліфорнії заявила, що допитує трьох осіб у справі про вбивстві. Двох з них спіймали з метамфетамінами, - вони перебувають під вартою для розгляду звинувачень у наркотиках, але продовжують бути підозрюваними у вбивствах.

Чоловікові висунули звинувачення у "зникненні". Він має історію насильства, торгівлі наркотиками та крадіжок. Вважається, що третій підозрюваний брав безпосередню участь у вбивствах.

Нагадаємо

Росіянин, якого підозрюють у вбивстві двох українських військових живе у Німеччині з початку 1990-х років, і вже кілька разів потрапляв у поле зору поліції та був раніше засуджений. Також за версією слідства загиблі були знайомі із росіянином, та напередодні разом випивали. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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