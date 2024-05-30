У Мексиці застрелили кандидата в мери альянсу Heart and Strength
Київ • УНН
Кандидат у мери від Альянсу альянсу Heart and Strength в Мексиці був застрелений під час вітання вболівальників біля баскетбольного майданчика.
У Мексиці застрелили кандидата в мери від альянсу Heart and Strength
Про це повідомляє El Universal, передає УНН.
Деталі
У Мексиці застелили кандидат альянсу Heart and Strength на посаду мера Коюка-де-Бенітес, що на Коста-Гранде.
Інцидент стався увечері, коли Кабрера Баррієнтос проходив по сусідньому баскетбольному майданчику, вітаючи своїх прихильників.
За інформацією, який чоловік вистрелив в спину кандидату з пістолета.
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