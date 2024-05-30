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У Мексиці застрелили кандидата в мери альянсу Heart and Strength

У Мексиці застрелили кандидата в мери альянсу Heart and Strength

Київ • УНН

 • 24910 перегляди

Кандидат у мери від Альянсу альянсу Heart and Strength в Мексиці був застрелений під час вітання вболівальників біля баскетбольного майданчика.

У Мексиці застрелили кандидата в мери від альянсу Heart and Strength

Про це повідомляє El Universal, передає УНН.

Деталі

У Мексиці застелили кандидат альянсу Heart and Strength на посаду мера Коюка-де-Бенітес, що на Коста-Гранде.

Інцидент стався увечері, коли Кабрера Баррієнтос проходив по сусідньому баскетбольному майданчику, вітаючи своїх прихильників.

За інформацією, який чоловік вистрелив в спину кандидату з пістолета.

Тіла трьох зниклих іноземних серферів, з кулями у головах, знайдені у мексиканському колодязі06.05.24, 15:49 • 20036 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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