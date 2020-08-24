В массовых мероприятиях ко Дню Независимости в Украине приняли участие около 49 тыс. человек - Нацполиция
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах приняли почти 48,5 граждан. Массовые мероприятия прошли спокойно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Национальной полиции в Facebook.
“Массовые мероприятия в государстве прошли спокойно. Участие в торжествах по случаю 29-й годовщины Независимости Украины во всех регионах государства приняли почти 48,5 тысяч граждан. Правоохранители обеспечили безопасность участников”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что к обеспечению правопорядка всего было привлечено 5,8 тыс. полицейских и 1,6 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины.
Напомним, в мероприятиях ко Дню Независимости в Киеве насчитали около 20 тыс. человек, нарушений не было.