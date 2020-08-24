В масових заходах до Дня Незалежності в Україні взяли участь близько 49 тис. осіб - Нацполіція
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. В урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах взяли майже 48,5 тисяч громадян. Масові заходи пройшли спокійно. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку Національної поліції в Facebook.
“Масові заходи у державі пройшли спокійно. Участь в урочистостях з нагоди 29-ї річниці Незалежності України у всіх регіонах держави взяли майже 48,5 тисяч громадян. Правоохоронці забезпечили безпеку учасників”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до забезпечення правопорядку всього було залучено 5,8 тис. поліцейських та 1,6 тис. військовослужбовців Національної гвардії України.
Нагадаємо, на заходах до Дня Незалежності у Києві нарахували близько 20 тис. людей, порушень не було.