На заходах до Дня Незалежності у Києві нарахували близько 20 тис. людей, порушень не було

“Підрозділи МВС забезпечили публічну безпеку під час заходів з нагоди Дня Незалежності... За інформацією правоохоронців, тільки у Києві участь у масових заходах взяли близько 20 тисяч осіб. Їхню безпеку забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців – працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії. Всі масові заходи у столиці пройшли спокійно. Правопорушень допущено не було”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основним завданням правоохоронців було запобігання правопорушенням та забезпечення безпеки учасників заходів.

Також вказано, що на заходах з нагоди Дня Незалежності у Києві працюватимуть 200 співробітників поліції діалогу.

Нагадаємо, з 22 серпня підрозділи МВС перейшли на посилений режим роботи.