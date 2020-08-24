На заходах до Дня Незалежності у Києві нарахували близько 20 тис. людей, порушень не було
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Підрозділи МВС забезпечили безпеку під час заходів до Дня Незалежності, участь у масових заходах у Києві взяли близько 20 тисяч осіб. Правопорушень допущено не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.
“Підрозділи МВС забезпечили публічну безпеку під час заходів з нагоди Дня Незалежності... За інформацією правоохоронців, тільки у Києві участь у масових заходах взяли близько 20 тисяч осіб. Їхню безпеку забезпечували 4,5 тисячі правоохоронців – працівники Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії. Всі масові заходи у столиці пройшли спокійно. Правопорушень допущено не було”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що основним завданням правоохоронців було запобігання правопорушенням та забезпечення безпеки учасників заходів.
Також вказано, що на заходах з нагоди Дня Незалежності у Києві працюватимуть 200 співробітників поліції діалогу.
Нагадаємо, з 22 серпня підрозділи МВС перейшли на посилений режим роботи.