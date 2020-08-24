На мероприятиях ко Дню Независимости в Киеве насчитали около 20 тыс. человек, нарушений не было
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Подразделения МВД обеспечили безопасность во время мероприятий ко Дню Независимости, участие в массовых мероприятиях в Киеве приняли около 20 000 человек. Правонарушений допущено не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Подразделения МВД обеспечили публичную безопасность во время мероприятий по случаю Дня Независимости ... По информации правоохранителей, только в Киеве участие в массовых мероприятиях приняли около 20 000 человек. Их безопасность обеспечивали 4,5 тысячи правоохранителей - работники Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии. Все массовые мероприятия в столице прошли спокойно. Правонарушений допущено не было", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основной задачей правоохранителей было предотвращение правонарушений и обеспечение безопасности участников мероприятий.
Также указано, что на мероприятиях по случаю Дня Независимости в Киеве будут работать 200 сотрудников полиции диалога.
Напомним, с 22 августа подразделения МВД перешли на усиленный режим работы.