В Мариуполе оккупанты возобновили демонтаж разрушенного здания Драматического театра

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“Пока такое ощущение, что наш Драмтеатр стал дойной коровой для питерских карманных подрядчиков. Как надо украсть из бюджета - начинаются какие-то работы. Которые потом так же внезапно заканчиваются ничем. Пусть так будет до деоккупации. Хотя бы в таком, но оригинальном виде сохранить самое большое физическое доказательство российской сути в Украине”, - написал советник городского головы Петр Андрющенко в своем Telegram канале.

Дополнение

Российские оккупационные войска 16 марта 2022 года сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Там в это время скрывались люди.

В результате вражеских бомбардировок в драматическом театре Мариуполя погибло около 300 человек.