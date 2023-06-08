В Маріуполі окупанти відновили демонтаж зруйнованої будівлі Драматичного театру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В Маріуполі окупанти відновили демонтаж будівлі Драматичного театру, повідомляє радник міського голови, передає УНН.
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“Поки таке відчуття, що наш Драмтеатр став дойною коровою для пітерських кишенькових підрядників. Як треба вкрасти з бюджету - починаються якісь роботи. Які потім так само раптово закінчуються нічим. Най так буде до деокупації. Хоча б в такому, але оригінальному вигляді зберегти найбільший фізичний доказ російської суті в Україні”, - написав радник міського голови Петро Андрющенко у своєму Telegram каналі.
Доповнення
Російські окупаційні війська 16 березня 2022 року скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Там у цей час переховувалися люди.
Внаслідок ворожих бомбардувань у драматичному театрі Маріуполя загинуло близько 300 людей.