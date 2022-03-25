У розбомбленому окупантами драмтеатрі Маріуполя загинули близько 300 людей - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У драматичному театрі Маріуполя загинули близько 300 людей внаслідок ворожих бомбардувань 16 березня, повідомляє Маріупольська міськрада, пише УНН.
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"На жаль, починаємо цей день із поганих новин. Від очевидців з'явилася інформація про те, що у драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне", - вказали у міськраді.
Контекст
Російські окупаційні війська 16 березня скинули надпотужну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.
17 березня Омбудсмен заявила про початок звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру.