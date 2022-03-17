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Бомбосховище вистояло: Омбудсмен повідомила, що з-під завалів драмтеатру у Маріуполі виходять дорослі з дітьми

Бомбосховище вистояло: Омбудсмен повідомила, що з-під завалів драмтеатру у Маріуполі виходять дорослі з дітьми

Київ • УНН

 • 114035 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру, на який окупанти вчора скинули авіабомбу, - звідти виходять живі дорослі та діти. Про це повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

Цитата

"У Маріуполі розпочато звільнення мирних жителів із-під завалів драматичного театру. Будівля витрримала удар надпотужної авіаційної бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі", - сказала Денісова.

З її слів, зараз тривають роботи з розблокування підвального приміщення.

"Звідти виходять живі дорослі та діти. Наразі ще немає інформації про загиблих чи поранених під завалами театру", - додала Омбудсмен.

Деталі

"Авіаудар по цій будівлі, яка з усіх сторін помічена надписами "діти", є актом геноциду та страшним злочином проти людяності, визначеним Римським статутом Міжнародного кримінального суду. Покарання для рашистських військ та керівництва держави-терориста буде невідворотним та жорстоким", - наголосила Омбудсмен.

Доповнення

Російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр. Там у цей час переховувалися люди. За оцінками, йдеться про близько тисячу цивільних маріупольців. Багато маріупольців ховалися в театрі з маленькими дітьми.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що завдавши цілеспрямованого бомбового удару по місцю масового скупчення цивільних людей, росія скоїла черговий воєнний злочин. Українські дипломати докладуть максимальних зусиль, аби кожна особа, причетна до цього та сотень інших злочинів проти українців, була покарана, наголосили у МЗС.

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