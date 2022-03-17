Бомбоубежище выстояло: Омбудсмен сообщила, что из-под завалов драмтеатра в Мариуполе выходят взрослые с детьми

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"В Мариуполе начато освобождение мирных жителей из-под завалов драматического театра. Здание выдержало удар сверхмощной авиационной бомбы и защитило собой жизни людей, которые скрывались в бомбоубежище", - сказала Денисова.

По ее словам, сейчас продолжаются работы по разблокированию подвального помещения.

"Оттуда выходят живые взрослые и дети. Пока еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра", - добавила Омбудсмен.

Детали

"Авиаудар по этому зданию, что со всех сторон помечено надписями "дети", является актом геноцида и страшным преступлением против человечности, определенным Римским уставом Международного уголовного суда. Наказание для рашистских войск и руководства государства-террориста будет неотвратимым и жестоким", - подчеркнула Омбудсмен.

Дополнение

Российские оккупационные войска сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. Там в это время прятались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что нанеся целенаправленный бомбовый удар по месту массового скопления гражданских людей, россия совершила очередное военное преступление. Украинские дипломаты приложат максимальные усилия, чтобы каждое лицо, причастное к этому и сотням других преступлений против украинцев, было наказано, отметили в МИД.