В разбомбленном оккупантами драмтеатре Мариуполя погибли около 300 человек - горсовет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В драматическом театре Мариуполя погибли около 300 человек в результате вражеских бомбардировок 16 марта, сообщает Мариупольский горсовет, пишет УНН.
Цитата
"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", - указали в горсовете.
Контекст
Российские оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Там в это время скрывались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.
17 марта Омбудсмен заявила о начале освобождения мирных жителей из-под завалов драматического театра.