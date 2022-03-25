В разбомбленном оккупантами драмтеатре Мариуполя погибли около 300 человек - горсовет

Цитата

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки русским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта, говорят об обратном", - указали в горсовете.

Контекст

Российские оккупационные войска 16 марта сбросили сверхмощную бомбу на драматический театр в Мариуполе. Там в это время скрывались люди. По оценкам, речь идет об около тысячи гражданских мариупольцев. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми.

17 марта Омбудсмен заявила о начале освобождения мирных жителей из-под завалов драматического театра.