В Мариуполе зафиксирована вспышка птичьего гриппа: заражено около 700 кур

Во временно оккупированном Мариуполе обнаружили вспышку птичьего гриппа. Зафиксировали около случая заражения около 700 кур. Об этом сообщает мариупольский городской совет в Telegram, пишет УНН.

В Мариуполе обнаружена вспышка птичьего гриппа - говорится в заметке.

По словам "начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы городской ветеринарной клиники" Эдуарда Квашука, в городе зафиксирован случай заражения около 700 кур.

В частности, как отмечают местные СМИ, вирус обнаружили у кур, содержащихся в частном секторе города. Кроме того, к птичьему гриппу восприимчивы не только птицы, этот вирус может поражать свиней, кошек, собак и людей.

Напомним

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что вирус может бесшумно распространяться среди животных и людей, а системы наблюдения пропускают случаи заражения - оба эти опасения давно существуют среди экспертов в области здравоохранения.