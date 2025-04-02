В Мариуполе зафиксирована вспышка птичьего гриппа: заражено около 700 кур
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе зафиксировали вспышку птичьего гриппа, вирус обнаружили у кур из частного сектора. По словам оккупационных властей, заражено около 700 кур.
Во временно оккупированном Мариуполе обнаружили вспышку птичьего гриппа. Зафиксировали около случая заражения около 700 кур. Об этом сообщает мариупольский городской совет в Telegram, пишет УНН.
В Мариуполе обнаружена вспышка птичьего гриппа
По словам "начальника отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы городской ветеринарной клиники" Эдуарда Квашука, в городе зафиксирован случай заражения около 700 кур.
В частности, как отмечают местные СМИ, вирус обнаружили у кур, содержащихся в частном секторе города. Кроме того, к птичьему гриппу восприимчивы не только птицы, этот вирус может поражать свиней, кошек, собак и людей.
Напомним
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) опубликовали исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что вирус может бесшумно распространяться среди животных и людей, а системы наблюдения пропускают случаи заражения - оба эти опасения давно существуют среди экспертов в области здравоохранения.