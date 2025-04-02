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У Маріуполі зафіксовано спалах пташиного грипу: заражено близько 700 курей

Київ • УНН

 • 15558 перегляди

В окупованому Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу, вірус виявили у курей з приватного сектору. За словами окупаційної влади, заражено близько 700 курей.

У Маріуполі зафіксовано спалах пташиного грипу: заражено близько 700 курей

У тимчасово окупованому Маріуполі виявили спалах пташиного грипу. Зафіксували близько випадок зараження близько 700 курей. Про це повідомляє маріупольська міська рада в Telegram, пише УНН.

У Маріуполі виявлено спалах пташиного грипу

- йдеться в дописі.

За словами "начальника відділу організації протиепізоотичних заходів та лікувальної роботи міської ветеринарної клініки" Едуарда Квашука, в місті зафіксовано випадок зараження близько 700 курей. 

Зокрема, як зазначають місцеві ЗМІ, вірус виявили у курей, що утримуються у приватному секторі міста. Крім того, до пташиного грипу сприйнятливі не тільки птахи, цей вірус може вражати свиней, кішок, собак і людей.

Нагадаємо

Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) опублікували дослідження, результати якого свідчать про те, що вірус може безшумно поширюватися серед тварин і людей, а системи спостереження пропускають випадки зараження - обидва ці побоювання давно існують серед експертів у галузі охорони здоров'я.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
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