У Маріуполі зафіксовано спалах пташиного грипу: заражено близько 700 курей
Київ • УНН
В окупованому Маріуполі зафіксували спалах пташиного грипу, вірус виявили у курей з приватного сектору. За словами окупаційної влади, заражено близько 700 курей.
У тимчасово окупованому Маріуполі виявили спалах пташиного грипу. Зафіксували близько випадок зараження близько 700 курей. Про це повідомляє маріупольська міська рада в Telegram, пише УНН.
У Маріуполі виявлено спалах пташиного грипу
За словами "начальника відділу організації протиепізоотичних заходів та лікувальної роботи міської ветеринарної клініки" Едуарда Квашука, в місті зафіксовано випадок зараження близько 700 курей.
Зокрема, як зазначають місцеві ЗМІ, вірус виявили у курей, що утримуються у приватному секторі міста. Крім того, до пташиного грипу сприйнятливі не тільки птахи, цей вірус може вражати свиней, кішок, собак і людей.
Нагадаємо
Центр з контролю і профілактики захворювань США (CDC) опублікували дослідження, результати якого свідчать про те, що вірус може безшумно поширюватися серед тварин і людей, а системи спостереження пропускають випадки зараження - обидва ці побоювання давно існують серед експертів у галузі охорони здоров'я.