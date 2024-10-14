В Мариуполе разоблачена схема отмывания средств на "восстановлении" города
Киев • УНН
Оккупанты имитируют ремонт домов в Мариуполе, на самом деле отмывая средства. Местные коллаборационисты нанимают подрядчиков для создания видимости работ, а пропагандисты снимают фейковые ролики о "процветании" города.
Во временно оккупированном Мариуполе продолжается кампания по демонстрации "восстановления" города, уничтоженного террористами. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Однако реалии свидетельствуют о другом: дома, которые якобы отремонтировали, такие как на улице Межевой 17, демонстрируют трещины в несущих стенах после "капитального ремонта", проведенного враждебными подрядчиками. Настоящий ремонт так и не состоялся, а выделенные средства на восстановление бесследно исчезли.
Местные коллаборационисты запустили схему, позволяющую отмывать кремлевские деньги на "восстановление" разбомбленного Мариуполя. Через фирмы-прокладки нанимаются подрядчики, которые лишь создают видимость работы. В то же время пропагандисты снимают ролики, которые показывают иллюзорное процветание в городе.
В оккупированном Мариуполе снова зафиксировали портовую активность12 октября 2024, 15:22 • 28482 просмотра