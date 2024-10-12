В оккупированном Мариуполе снова зафиксировали портовую активность

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В порту Мариуполя россияне пришвартовали балкер для загрузки. Оккупанты наращивают использование порта для увеличения перевозок, в том числе для нужд фронта.

В порту временно оккупированного Мариуполя россияне пришвартовали балкер возле пирса, где возможна прямая загрузка из вагонов. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные жители, в Приморском районе города можно услышать шум, свидетельствующий об активных действиях на территории порта.

По предварительной информации, вчера перешвартовали балкер возле Элеватора, где возможна прямая загрузка из вагонов. До этого двое суток подряд его грузили металлическими грузом (возможно - металлоломом). Скоро балкер должен покинуть акваторию порта

- написал Андрющенко.

Он добавил, что с начала полномасштабного вторжения россияне активно используют морской порт для вывоза награбленного и обеспечения военных нужд своей армии. На этой неделе они запустили работу станции сортировки и перегрузки грузов, а также восстановили большие железнодорожные весы. По его словам, это позволит им увеличить темпы и дополнительно перебрасывать ресурсы через морской порт. "Оккупанты наращивают использование порта для увеличения количества перевозок. В том числе для дальнейшей отправки грузов, необходимых для нужд фронта", - написал советник.

Напомним

9 октября в порту временно оккупированного Мариуполя россияне пришвартовали два балкера для загрузки недрами. Однако, поскольку россиянам не хватает мощностей и рабочих рук, балкеры загружали последовательно.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
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