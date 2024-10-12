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В окупованому Маріуполі знову зафіксовали портову активність

Київ • УНН

 • 29930 перегляди

У порту Маріуполя росіяни пришвартували балкер для завантаження. Окупанти нарощують використання порту для збільшення перевезень, у тому числі для потреб фронту.

В окупованому Маріуполі знову зафіксовали портову активність

У порту тимчасово окупованого Маріуполя російни пришвартували балкер біля пірсу, де можливе пряме завантаження з вагонів. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють місцеві жителі, у Приморському районі міста можна почути шум, що свідчить про активні дії на території порту.

За попередньою інформацією, вчора перешвартували балкер біля Елеватору, де можливо пряме завантаження з вагонів. До того дві доби поспіль його вантажили металевими вантажем (можливо - металобрухтом). Скоро балкер має покинути акваторію порту

- написав Андрющенко.

Він додав, що з початку повномасштабного вторгнення росіяни активно використовують морський порт для вивезення награбованого та забезпечення військових потреб своєї армії. Цього тижня вони запустили роботу станції сортування та перевантаження вантажів, а також відновили великі залізничні ваги. За його словами, це дозволить їм збільшити темпи та додатково перекидати ресурси через морський порт. "Окупанти нарощують використання порту для збільшення кількості перевезень. У тому числі для подальшої відправки вантажів, необхідних для потреб фронту", - написав радник.

Нагадаємо

9 жовтня у порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни пришвартували два балкери для завантаження надрами. Однак, оскільки росіянам не вистачає потужностей та робочих рук, балкери завантажували послідовно.

рф цьогоріч вивезла 180 тисяч тонн вкраденого зерна через порт Маріуполя - Шмигаль 08.10.24, 14:48 • 11294 перегляди

Анастасія Рябоконь

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