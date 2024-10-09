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Окупанти активізували роботу порту в Маріуполі: два балкери завантажують надрами

Окупанти активізували роботу порту в Маріуполі: два балкери завантажують надрами

Київ • УНН

 • 34874 перегляди

У порту окупованого Маріуполя пришвартували два балкери для завантаження надр. Радник мера повідомив про активізацію роботи порту та спроби окупантів нарощувати обсяги, незважаючи на брак потужності та робочих рук.

У порту тимчасово окупованого Маріуполя росіяни пришвартували два балкери для завантаження надрами, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, порт працює активніше і окупанти будуть намагатись нарощувати обсяги. Про це передає УНН.

Деталі 

За словами Андрющенка,  один із балкерів стоїть без активного руху. 

Другий балкер (до 7 тис тон) встав вчора під завантаження надр (вугілля, руда, каолін). З середини дня до зараз проходить його завантаження. Як вказав Андрющенко, балкер вийде з порту сьогодні - завтра з награбованими надрами. 

З усього можна дійти висновку, що дійсно порт працює активніше та будуть намагатись нарощувати обсяги. З іншого боку, не вистачає потужності та робочих рук. Тому завантаження не відбувається паралельно, а йде послідовно. Це - єдине що тут хорошого

- написав Андрющенко у Telegram.

Він також зауважив, що "якщо раптом будь-яке піратське судно піде на дно в акваторії порту-це закриє порт якщо не назавжди, то надовго. Вся обслуга - росіяни. І вони тут тому, що безпечно. Не вибухає нічого. Дрони не літають". 

Тому, як вважає Андрющенко, боротися з піратством методами Великої Британії.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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