Оккупанты активизировали работу порта в Мариуполе: два балкера загружают недрами
Киев • УНН
В порту оккупированного Мариуполя пришвартовали два балкера для загрузки недр. Советник мэра сообщил об активизации работы порта и попытках оккупантов наращивать объемы, несмотря на нехватку мощности и рабочих рук.
В порту временно оккупированного Мариуполя россияне пришвартовали два балкера для загрузки недрами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, порт работает активнее и оккупанты будут пытаться наращивать объемы. Об этом передает УНН.
Детали
По словам Андрющенко, один из балкеров стоит без активного движения.
Второй балкер (до 7 тыс тонн) встал вчера под загрузку недр (уголь, руда, каолин). С середины дня до сейчас проходит его загрузка. Как указал Андрющенко, балкер выйдет из порта сегодня - завтра с награбленными недрами.
Из всего можно сделать вывод, что действительно порт работает активнее и будут пытаться наращивать объемы. С другой стороны, не хватает мощности и рабочих рук. Поэтому загрузка не происходит параллельно, а идет последовательно. Это - единственное что здесь хорошего
Он также заметил, что "если вдруг какое-либо пиратское судно пойдет на дно в акватории порта - это закроет порт если не навсегда, то надолго. Вся обслуга - русские. И они здесь потому, что безопасно. Не взрывается ничего. Дроны не летают".
Поэтому, как считает Андрющенко, бороться с пиратством методами Великобритании.