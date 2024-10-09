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Оккупанты активизировали работу порта в Мариуполе: два балкера загружают недрами

Оккупанты активизировали работу порта в Мариуполе: два балкера загружают недрами

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:08  •  4568 просмотра

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В порту оккупированного Мариуполя пришвартовали два балкера для загрузки недр. Советник мэра сообщил об активизации работы порта и попытках оккупантов наращивать объемы, несмотря на нехватку мощности и рабочих рук.

В порту временно оккупированного Мариуполя россияне пришвартовали два балкера для загрузки недрами, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, порт работает активнее и оккупанты будут пытаться наращивать объемы. Об этом передает УНН.

Детали 

По словам Андрющенко,  один из балкеров стоит без активного движения. 

Второй балкер (до 7 тыс тонн) встал вчера под загрузку недр (уголь, руда, каолин). С середины дня до сейчас проходит его загрузка. Как указал Андрющенко, балкер выйдет из порта сегодня - завтра с награбленными недрами. 

Из всего можно сделать вывод, что действительно порт работает активнее и будут пытаться наращивать объемы. С другой стороны, не хватает мощности и рабочих рук. Поэтому загрузка не происходит параллельно, а идет последовательно. Это - единственное что здесь хорошего

- написал Андрющенко в Telegram.

Он также заметил, что "если вдруг какое-либо пиратское судно пойдет на дно в акватории порта - это закроет порт если не навсегда, то надолго. Вся обслуга - русские. И они здесь потому, что безопасно. Не взрывается ничего. Дроны не летают". 

Поэтому, как считает Андрющенко, бороться с пиратством методами Великобритании.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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