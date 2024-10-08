рф цьогоріч вивезла 180 тисяч тонн вкраденого зерна через порт Маріуполя - Шмигаль
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про вивезення росією 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна через порт Маріуполя. Він наголосив, що російський економічний терор буде розглядатися спеціальним трибуналом.
У цьому році російські військові вивезли понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна лише через один порт Маріуполя. Про це під час засідання уряду у вівторок повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Україна вирощує набагато більше, ніж може спожити. Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах. Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна
За його словами, відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну.
Шмигаль такоє наголосив, що російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.
Дискусія про створення спецтрибуналу для рф є дуже активною - Костін11.09.24, 16:14 • 21573 перегляди