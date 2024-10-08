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рф цьогоріч вивезла 180 тисяч тонн вкраденого зерна через порт Маріуполя - Шмигаль

рф цьогоріч вивезла 180 тисяч тонн вкраденого зерна через порт Маріуполя - Шмигаль

Київ • УНН

 • 11291 перегляди

Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив про вивезення росією 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна через порт Маріуполя. Він наголосив, що російський економічний терор буде розглядатися спеціальним трибуналом.

У цьому році російські військові вивезли понад 180 тисяч тонн вкраденого українського зерна лише через один порт Маріуполя. Про це під час засідання уряду у вівторок повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН

Україна вирощує набагато більше, ніж може спожити. Тому ми допомагаємо країнам на різних континентах. Водночас росія і далі використовує продовольство як елемент агресії. Лише через порт Маріуполя цього року ворог вивіз понад 180 тис. тонн вкраденого українського зерна

- заявив Шмигаль.

За його словами,  відбувається пограбування тимчасово окупованих територій для того, щоб на вкрадені гроші фінансувати загарбницьку війну.

Шмигаль такоє наголосив, що російський економічний терор буде одним із напрямів у роботі спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України.

Дискусія про створення спецтрибуналу для рф є дуже активною - Костін11.09.24, 16:14 • 21573 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаЕкономіка
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль
mariupolМаріуполь

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