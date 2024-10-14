У Маріуполі викрито схему відмивання коштів на "відбудові" міста
Київ • УНН
Окупанти імітують ремонт будинків у Маріуполі, насправді відмиваючи кошти. Місцеві колаборанти наймають підрядників для створення видимості робіт, а пропагандисти знімають фейкові ролики про "процвітання" міста.
У тимчасово окупованому Маріуполі триває кампанія з демонстрації "відновлення" міста, знищеного терористами. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Проте реалії свідчать про інше: будинки, які нібито відремонтували, такі як на вулиці Межевій 17, демонструють тріщини у несучих стінах після "капітального ремонту", проведеного ворожими підрядниками. Справжній ремонт так і не відбувся, а виділені кошти на відновлення безслідно зникли.
Місцеві колаборанти запустили схему, що дозволяє відмивати кремлівські гроші на "відбудову" розбомбленого Маріуполя. Через фірми-прокладки наймаються підрядники, які лише створюють видимість роботи. У той же час пропагандисти знімають ролики, які показують ілюзорне процвітання в місті.
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