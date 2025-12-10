В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС
Киев • УНН
Во временно оккупированном Луганске река Лугань загрязнена густой химической пленкой и промышленными стоками. Это результат системного слива отходов с предприятий, что представляет угрозу для экологии и здоровья.
В временно оккупированном Луганске в районе моста возле Текстильной фабрики зафиксировано масштабное загрязнение реки Лугань. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что вода в реке покрыта густой химической пленкой, в толще заметны взвешенные частицы неизвестного происхождения, а окраска русла свидетельствует о попадании промышленных стоков.
Это не авария - это системный слив промышленных отходов с предприятий, работающих рядом. ... Сливы происходят регулярно, особенно после показательных "очисток", сделанных для отчета перед проверками. Контролирующие органы фактически не существуют: никаких проверок, реакции или расследований нет
Там считают, что речь идет об опасных нефтехимических или смешанных промышленных стоках, которые представляют прямую угрозу для воды, почв, птиц и здоровья людей.
"Последствия таких загрязнений могут быть долговременными и необратимыми. Оккупанты годами "не трогают" лояльные предприятия, и реки на ВОТ превращаются в открытые стоки без какого-либо экологического контроля", - резюмируют в ЦНС.
Напомним
С начала года на временно оккупированной Луганщине появилось еще как минимум 17 стихийных свалок.
