В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС

В временно оккупированном Луганске в районе моста возле Текстильной фабрики зафиксировано масштабное загрязнение реки Лугань. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что вода в реке покрыта густой химической пленкой, в толще заметны взвешенные частицы неизвестного происхождения, а окраска русла свидетельствует о попадании промышленных стоков.

Это не авария - это системный слив промышленных отходов с предприятий, работающих рядом. ... Сливы происходят регулярно, особенно после показательных "очисток", сделанных для отчета перед проверками. Контролирующие органы фактически не существуют: никаких проверок, реакции или расследований нет - констатируют в ЦНС.

Там считают, что речь идет об опасных нефтехимических или смешанных промышленных стоках, которые представляют прямую угрозу для воды, почв, птиц и здоровья людей.

"Последствия таких загрязнений могут быть долговременными и необратимыми. Оккупанты годами "не трогают" лояльные предприятия, и реки на ВОТ превращаются в открытые стоки без какого-либо экологического контроля", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

С начала года на временно оккупированной Луганщине появилось еще как минимум 17 стихийных свалок.

