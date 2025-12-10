$42.070.01
20:28 • 7928 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
20:14 • 16404 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Эксклюзив
9 декабря, 07:00 • 31142 просмотра
Bring Kids Back UA: в Украину уже возвращено 1892 ребенка
9 декабря, 18:20 • 20120 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 15242 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 36177 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 31357 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 24413 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 29825 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
9 декабря, 07:23 • 54777 просмотра
Общественное мнение и реалии: как коррупция влияет на экономику и доверие украинцев
В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Во временно оккупированном Луганске река Лугань загрязнена густой химической пленкой и промышленными стоками. Это результат системного слива отходов с предприятий, что представляет угрозу для экологии и здоровья.

В Луганске реку превратили в токсичный коллектор - ЦНС

В временно оккупированном Луганске в районе моста возле Текстильной фабрики зафиксировано масштабное загрязнение реки Лугань. Об этом информирует Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что вода в реке покрыта густой химической пленкой, в толще заметны взвешенные частицы неизвестного происхождения, а окраска русла свидетельствует о попадании промышленных стоков.

Это не авария - это системный слив промышленных отходов с предприятий, работающих рядом. ... Сливы происходят регулярно, особенно после показательных "очисток", сделанных для отчета перед проверками. Контролирующие органы фактически не существуют: никаких проверок, реакции или расследований нет

- констатируют в ЦНС.

Там считают, что речь идет об опасных нефтехимических или смешанных промышленных стоках, которые представляют прямую угрозу для воды, почв, птиц и здоровья людей.

"Последствия таких загрязнений могут быть долговременными и необратимыми. Оккупанты годами "не трогают" лояльные предприятия, и реки на ВОТ превращаются в открытые стоки без какого-либо экологического контроля", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

С начала года на временно оккупированной Луганщине появилось еще как минимум 17 стихийных свалок.

рф отрезала связь в Луганской области: без интернета Лисичанск, Северодонецк и Рубежное07.12.25, 18:03 • 6646 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Общество
Луганск