У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС

В тимчасово окупованому Луганську в районі мосту біля Текстильної фабрики зафіксовано масштабне забруднення річки Лугань. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що вода у річці вкрита густою хімічною плівкою, у товщі помітні завислі частки невідомого походження, а забарвлення русла свідчить про потрапляння промислових стоків.

Це не аварія - це системний злив промислових відходів з підприємств, які працюють поруч. ... Зливи відбуваються регулярно, особливо після показових "очисток", зроблених для звіту перед перевірками. Контролюючі органи фактично не існують: жодних перевірок, реакції чи розслідувань немає - констатують у ЦНС.

Там вважають, що йдеться про небезпечні нафтохімічні або змішані промислові стоки, які становлять пряму загрозу для води, ґрунтів, птахів і здоров’я людей.

"Наслідки таких забруднень можуть бути довготривалими та незворотними. Окупанти роками "не чіпають" лояльні підприємства, і річки на ТОТ перетворюються на відкриті стоки без будь-якого екологічного контролю", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

З початку року на тимчасово окупованій Луганщині з’явилося ще щонайменше 17 стихійних звалищ.

