У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС

$42.070.01
49.020.03
ukenru
20:28 • 7930 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 16409 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 20127 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 15248 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 36182 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 31359 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 24413 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 29825 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38473 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
9 грудня, 07:23 • 54781 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2.4м/с
93%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рейтинг схвалення Трампа зріс до 41 відсотка – результати опитування Reuters9 грудня, 16:18 • 3562 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 10847 перегляди
Є три документи щодо завершення війни - Зеленський9 грудня, 19:09 • 10338 перегляди
Голова Меджлісу Чубаров відреагував на заяву Трампа про "омиваний чотирма океанами" Крим21:41 • 5050 перегляди
"Три камені спотикання": WSJ дізналося, про що не змогли домовитися Україна та США під час "мирних переговорів"23:00 • 3380 перегляди
Публікації
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 36183 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 34721 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 38473 перегляди
Громадська думка та реалії: як корупція впливає на економіку і довіру українців9 грудня, 07:23 • 54782 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 13:00 • 67554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Барак Обама
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Фінляндія
Державний кордон України
Крим
Реклама
УНН Lite
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 10859 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 28653 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 29745 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 66165 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 71596 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Нептун (крилата ракета)
Airbus A320 серії

У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС

Київ • УНН

 • 16 перегляди

У тимчасово окупованому Луганську річка Лугань забруднена густою хімічною плівкою та промисловими стоками. Це результат системного зливу відходів з підприємств, що становить загрозу для екології та здоров'я.

У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС

В тимчасово окупованому Луганську в районі мосту біля Текстильної фабрики зафіксовано масштабне забруднення річки Лугань. Про це інформує Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що вода у річці вкрита густою хімічною плівкою, у товщі помітні завислі частки невідомого походження, а забарвлення русла свідчить про потрапляння промислових стоків.

Це не аварія - це системний злив промислових відходів з підприємств, які працюють поруч. ... Зливи відбуваються регулярно, особливо після показових "очисток", зроблених для звіту перед перевірками. Контролюючі органи фактично не існують: жодних перевірок, реакції чи розслідувань немає

- констатують у ЦНС.

Там вважають, що йдеться про небезпечні нафтохімічні або змішані промислові стоки, які становлять пряму загрозу для води, ґрунтів, птахів і здоров’я людей.

"Наслідки таких забруднень можуть бути довготривалими та незворотними. Окупанти роками "не чіпають" лояльні підприємства, і річки на ТОТ перетворюються на відкриті стоки без будь-якого екологічного контролю", - резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

З початку року на тимчасово окупованій Луганщині з’явилося ще щонайменше 17 стихійних звалищ.

рф відрізала зв’язок на Луганщині: без інтернету Лисичанськ, Сіверодонецьк та Рубіжне 07.12.25, 18:03 • 6646 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Суспільство
Луганськ