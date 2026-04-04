В Лос-Анджелесе 12-летнего школьника задержали после смерти девочки, которую ударили металлической бутылкой
Киев • УНН
Полиция задержала подростка из-за смерти девочки после удара металлической бутылкой в школе. Семья погибшей подала иск против округа из-за травли ребенка.
В Лос-Анджелесе полиция задержала 12-летнего школьника по делу о смерти его одноклассницы Кимберли Завалеты Чукипы, которая умерла после удара металлической бутылкой по голове. Об этом сообщают AP и полиция Лос-Анджелеса, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, подростка задержали в четверг по подозрению в убийстве. Сам инцидент произошел 17 февраля в школе Reseda Charter Middle School. Семья погибшей утверждает, что Кимберли пыталась помочь старшей сестре во время конфликта с группой учеников, когда получила удар по голове.
После нападения девочку сначала осмотрели в больнице и отпустили домой. Однако через три дня ее состояние резко ухудшилось – ребенка госпитализировали повторно, ввели в искусственную кому и провели срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. 25 февраля она умерла.
Семья подала иск против школьного округа
Семья Кимберли уже подала иск против Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса, обвиняя его в бездействии и неспособности предотвратить травлю.
Этот арест – важный шаг к ответственности, но сам по себе арест не равен справедливости
В офисе окружного прокурора округа Лос-Анджелес сообщили, что дело в настоящее время находится на стадии расследования.
