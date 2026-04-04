$43.810.0350.460.36
Главная
Графики отключений электроэнергии
В Лос-Анджелесе 12-летнего школьника задержали после смерти девочки, которую ударили металлической бутылкой

Киев • УНН

 • 1698 просмотра

Полиция задержала подростка из-за смерти девочки после удара металлической бутылкой в школе. Семья погибшей подала иск против округа из-за травли ребенка.

В Лос-Анджелесе 12-летнего школьника задержали после смерти девочки, которую ударили металлической бутылкой
Фото: AP

В Лос-Анджелесе полиция задержала 12-летнего школьника по делу о смерти его одноклассницы Кимберли Завалеты Чукипы, которая умерла после удара металлической бутылкой по голове. Об этом сообщают AP и полиция Лос-Анджелеса, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подростка задержали в четверг по подозрению в убийстве. Сам инцидент произошел 17 февраля в школе Reseda Charter Middle School. Семья погибшей утверждает, что Кимберли пыталась помочь старшей сестре во время конфликта с группой учеников, когда получила удар по голове.

Фото: AP

После нападения девочку сначала осмотрели в больнице и отпустили домой. Однако через три дня ее состояние резко ухудшилось – ребенка госпитализировали повторно, ввели в искусственную кому и провели срочную операцию из-за кровоизлияния в мозг. 25 февраля она умерла.

Семья подала иск против школьного округа

Семья Кимберли уже подала иск против Объединенного школьного округа Лос-Анджелеса, обвиняя его в бездействии и неспособности предотвратить травлю.

Этот арест – важный шаг к ответственности, но сам по себе арест не равен справедливости

– заявил адвокат семьи Роберт Глассман.

В офисе окружного прокурора округа Лос-Анджелес сообщили, что дело в настоящее время находится на стадии расследования.

