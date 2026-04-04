У Лос-Анджелесі 12-річного школяра затримали після смерті дівчинки, яку вдарили металевою пляшкою

У Лос-Анджелесі поліція затримала 12-річного школяра у справі про смерть його однокласниці Кімберлі Завалети Чукіпи, яка померла після удару металевою пляшкою по голові. Про це повідомляють AP та поліція Лос-Анджелеса, пише УНН.

За даними слідства, підлітка затримали у четвер за підозрою у вбивстві. Сам інцидент стався 17 лютого в школі Reseda Charter Middle School. Родина загиблої стверджує, що Кімберлі намагалася допомогти старшій сестрі під час конфлікту з групою учнів, коли отримала удар по голові.

Фото: AP

Після нападу дівчинку спочатку оглянули в лікарні та відпустили додому. Однак через три дні її стан різко погіршився – дитину госпіталізували повторно, ввели в штучну кому та провели термінову операцію через крововилив у мозок. 25 лютого вона померла.

Родина подала позов проти шкільного округу

Сім’я Кімберлі вже подала позов проти Об’єднаного шкільного округу Лос-Анджелеса, звинувачуючи його в бездіяльності та нездатності запобігти цькуванню.

Цей арешт – важливий крок до відповідальності, але сам по собі арешт не дорівнює справедливості – заявив адвокат родини Роберт Глассман.

В офісі окружного прокурора округу Лос-Анджелес повідомили, що справа наразі перебуває на стадії розслідування.

