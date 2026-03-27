У Дніпрі через напад собаки 13-річній дівчинці ампутували ногу, власниці тварини повідомили про підозру
Київ • УНН
Через напад собаки 13-річна дівчинка втратила ногу. Власниця тварини не забезпечила належних заходів безпеки та отримала підозру за статтею 128 КК.
У Дніпрі власниці собаки, напад якої призвів до ампутації ноги у 13-річної дівчинки, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
За погодженням керівника Слобожанської окружної прокуратури повідомлено про підозру власниці собаки, внаслідок нападу якої 13-річна дівчинка зазнала тяжких тілесних ушкоджень та втратила ногу. Дії жінки кваліфіковано за ст. 128 КК України
Деталі
За даними слідства, 4 березня 2026 року в одному із сіл Дніпровського району собака напала на дитину, яка поверталася зі школи.
Дівчинку у тяжкому стані госпіталізували. Попри надану медичну допомогу, лікарі були змушені ампутувати їй ногу.
Встановлено, що власниця не забезпечила належного утримання тварини на території домоволодіння, хоча порода собаки потребує підвищених заходів безпеки.
Крім того, відомо, що раніше тварина неодноразово залишала межі подвір’я, створюючи небезпеку для оточуючих.
Напад собаки на школярів у Броварах: правоохоронці проводять перевірку05.05.25, 19:21 • 11638 переглядiв