В Днепре из-за нападения собаки 13-летней девочке ампутировали ногу, владелице животного сообщили о подозрении
Киев • УНН
Из-за нападения собаки 13-летняя девочка потеряла ногу. Владелица животного не обеспечила надлежащих мер безопасности и получила подозрение по статье 128 УК.
В Днепре владелице собаки, нападение которой привело к ампутации ноги у 13-летней девочки, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
По согласованию руководителя Слобожанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении владелице собаки, в результате нападения которой 13-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения и потеряла ногу. Действия женщины квалифицированы по ст. 128 УК Украины
Подробности
По данным следствия, 4 марта 2026 года в одном из сел Днепровского района собака напала на ребенка, возвращавшегося из школы.
Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, врачи были вынуждены ампутировать ей ногу.
Установлено, что владелица не обеспечила надлежащего содержания животного на территории домовладения, хотя порода собаки требует повышенных мер безопасности.
Кроме того, известно, что ранее животное неоднократно покидало пределы двора, создавая опасность для окружающих.
