В Днепре из-за нападения собаки 13-летней девочке ампутировали ногу, владелице животного сообщили о подозрении

ukenru
Эксклюзив
13:21 • 7420 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
Эксклюзив
12:50 • 20909 просмотра
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
11:09 • 18281 просмотра
Обыск у Поплавского: правоохранители расследуют растрату около 300 млн грн
Эксклюзив
10:01 • 32391 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
27 марта, 08:55 • 20418 просмотра
Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве - Зеленский сообщил деталиPhoto
Эксклюзив
27 марта, 05:31 • 25584 просмотра
JULIK выпустил откровенную песню о любви и признался, ради кого готов отдать всеPhotoVideo
Эксклюзив
27 марта, 00:33 • 44896 просмотра
После проигрыша шведам сборная Украины пропустит уже четвертый Чемпионат мира подрядPhoto
26 марта, 18:28 • 48025 просмотра
Буданов надеется на проведение крупного обмена пленными на ПасхуVideo
Эксклюзив
26 марта, 18:12 • 43920 просмотра
Более 30 млрд долларов за месяц – война с Ираном обнажила кризис оборонной промышленности
Эксклюзив
26 марта, 17:53 • 36617 просмотра
От курса валют до пенсий: как проблемы с международным финансированием повлияют на экономику страны и жизнь украинцев
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.9м/с
38%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты потеряли 1000 солдат и 2222 беспилотника за одни сутки27 марта, 05:44 • 11076 просмотра
НБУ "отпустил" евро: официальный курс на 27 марта27 марта, 06:00 • 24254 просмотра
Трамп утверждает, что ЦРУ сообщило ему о гомосексуальности нового верховного лидера Ирана27 марта, 06:51 • 8072 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 14919 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 7516 просмотра
публикации
Как ЕС может "обойти" Орбана и разблокировать €90 млрд для Украины
Эксклюзив
12:50 • 20905 просмотра
"Наценка за флаг Украины". В "Украинской авиатранспортной ассоциации" рассказали об условиях работы украинских авиакомпаний за границей
Эксклюзив
10:01 • 32389 просмотра
Когда закончится война в Украине - мнения экспертов
Эксклюзив
26 марта, 15:16 • 74552 просмотра
Новые правила мобилизации – что меняется с 1 апреля26 марта, 14:49 • 87257 просмотра
Что такое тайм-менеджмент и как его освоить26 марта, 13:18 • 59016 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Харьковская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Алексей Суханов раскрыл, занято ли его сердце сейчас и как он относится к отношениям15:21 • 536 просмотра
Павел Зибров раскрыл свой секрет густых усов - рецепт от народного артиста Украины13:02 • 7536 просмотра
Риз Уизерспун отметила юбилей в кругу семьи — яркие кадры с празднованияVideo11:30 • 14928 просмотра
Элтон Джон отпраздновал 79-летие и получил трогательное поздравление от мужаVideo26 марта, 15:55 • 28727 просмотра
Топ-10 здоровых завтраков, которые получатся у каждогоPhoto26 марта, 11:31 • 83399 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Шахед-136

В Днепре из-за нападения собаки 13-летней девочке ампутировали ногу, владелице животного сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1318 просмотра

Из-за нападения собаки 13-летняя девочка потеряла ногу. Владелица животного не обеспечила надлежащих мер безопасности и получила подозрение по статье 128 УК.

В Днепре из-за нападения собаки 13-летней девочке ампутировали ногу, владелице животного сообщили о подозрении

В Днепре владелице собаки, нападение которой привело к ампутации ноги у 13-летней девочки, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

По согласованию руководителя Слобожанской окружной прокуратуры сообщено о подозрении владелице собаки, в результате нападения которой 13-летняя девочка получила тяжелые телесные повреждения и потеряла ногу. Действия женщины квалифицированы по ст. 128 УК Украины 

- говорится в сообщении.

Подробности

По данным следствия, 4 марта 2026 года в одном из сел Днепровского района собака напала на ребенка, возвращавшегося из школы.

Девочку в тяжелом состоянии госпитализировали. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, врачи были вынуждены ампутировать ей ногу.

Установлено, что владелица не обеспечила надлежащего содержания животного на территории домовладения, хотя порода собаки требует повышенных мер безопасности.

Кроме того, известно, что ранее животное неоднократно покидало пределы двора, создавая опасность для окружающих.

Нападение собаки на школьников в Броварах: правоохранители проводят проверку05.05.25, 19:21 • 11637 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Животные
Генеральный прокурор Украины
Днепр (город)