В Лондоне предъявили обвинения еще двум лицам по делу поджога украинского предприятия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Сегодня британская полиция сообщила, что еще двум лицам предъявили обвинения в рамках расследования поджога украинского предприятия в Лондоне в марте. Нападение, предположительно, связано с террористической страной.

22-летний Джейким Барингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена были обвинены в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Полиция Лондона также заявила, что Роузу выдвинули обвинения по двум пунктам в хранении соответствующего оружия.

У Лондоні було затримано російського бізнесмена