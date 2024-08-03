Киев • УНН
Британская полиция обвинила еще двух мужчин в поджоге украинского предприятия в Лондоне, связанного с РФ. 22-летнему и 19-летнему подозреваемым инкриминируют поджог при отягчающих обстоятельствах, одному также - хранение оружия.
В Лондоне предъявили обвинения еще двум лицам по делу поджога украинского предприятия. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Сегодня британская полиция сообщила, что еще двум лицам предъявили обвинения в рамках расследования поджога украинского предприятия в Лондоне в марте. Нападение, предположительно, связано с террористической страной.
22-летний Джейким Барингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена были обвинены в поджоге при отягчающих обстоятельствах. Полиция Лондона также заявила, что Роузу выдвинули обвинения по двум пунктам в хранении соответствующего оружия.
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