В Лондоне был задержан российский бизнесмен
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Лондоне по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью обмана правоохранителей был задержан российский бизнесмен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
Кроме бизнесмена были задержаны еще двое мужчин.
Российский бизнесмен был задержан в своем особняке в Лондоне. Еще один фигурант был арестован полицией, когда пытался скрыться с сумкой заполненной наличностью.
В операции участвовали более 50 офицеров Национальное агентство по борьбе с преступностью. При обыске в доме российского бизнесмена были изъяты несколько цифровых устройств и значительная сумма наличных денег.
Грэм Биггар, генеральный директор Нацагентства, сказал, что созданное в этом году подразделение добилось «значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности олигархов».
Все трое арестованных, чьи имена не называются, были отпущены под залог.
NCA заявило, что операция была проведена в рамках усилий по пресечению деятельности коррумпированных международных бизнесменов и их пособников.
СМИ сообщают, что вероятно задержанным российским бизнесменом является Михаил Фридман.