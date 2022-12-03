У Лондоні було затримано російського бізнесмена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Лондоні за підозрою у відмиванні грошей та змові з метою обману правоохоронців було затримано російського бізнесмена. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
Крім бізнесмена було затримано ще двох чоловіків.
Російського бізнесмена було затримано у його особняку в Лондоні. Ще одного фігуранта було заарештовано поліцією, коли той намагався втекти з сумкою заповненою готівкою.
В операції брали участь понад 50 офіцерів Національне агентство боротьби зі злочинністю. Під час обшуку в будинку російського бізнесмена було вилучено кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки.
Грем Біггар, генеральний директор Нацагентства, сказав, що створений цього року підрозділ досяг «значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів».
Усі троє заарештованих, чиї імена не називаються, були відпущені під заставу.
NCA заявило, що операція була проведена в рамках зусиль щодо припинення діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх посібників.
ЗМІ повідомляють, що ймовірно затриманим російським бізнесменом є Михайло Фрідман.