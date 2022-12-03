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У Лондоні було затримано російського бізнесмена

У Лондоні було затримано російського бізнесмена

Київ • УНН

 • 1275619 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Лондоні за підозрою у відмиванні грошей та змові з метою обману правоохоронців було затримано російського бізнесмена. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.

Крім бізнесмена було затримано ще двох чоловіків.

Російського бізнесмена було затримано у його особняку в Лондоні. Ще одного фігуранта було заарештовано поліцією, коли той намагався втекти з сумкою заповненою готівкою.

В операції брали участь понад 50 офіцерів Національне агентство боротьби зі злочинністю. Під час обшуку в будинку російського бізнесмена було вилучено кілька цифрових пристроїв та значну суму готівки.

Грем Біггар, генеральний директор Нацагентства, сказав, що створений цього року підрозділ досяг «значних успіхів у розслідуванні потенційної злочинної діяльності олігархів».

Усі троє заарештованих, чиї імена не називаються, були відпущені під заставу.

NCA заявило, що операція була проведена в рамках зусиль щодо припинення діяльності корумпованих міжнародних бізнесменів та їхніх посібників.

ЗМІ повідомляють, що ймовірно затриманим російським бізнесменом є Михайло Фрідман.

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