В Ливане заявили об угрозе историческим памятникам вблизи библейского города Тир

Исторические и археологические памятники находятся под угрозой, предупредил представитель культурной сферы Ливана после того, как израильские удары вчера поразили регионы на юге Ливана, имеющие библейское значение. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

В сообщении в социальных сетях министр культуры Ливана Гассан Саламе сообщил, что министерство "провело контакты с коллегами по всему миру и международными организациями для защиты археологических памятников на юге".

Израильские военные вчера нанесли удары по южному ливанскому городу Тир — прибрежному городу, который неоднократно упоминается в Библии. Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее на этой неделе заявили, что нанесли удары по более чем 150 объектам, нацеленным на поддерживаемую Ираном "Хезболлу" на юге Ливана.

Тир был древним финикийским городом, который основал "процветающие колонии, такие как Кадис и Карфаген, и, по легенде, именно там был открыт пурпурный пигмент", согласно данным ЮНЕСКО.

Сегодня в городе сохраняются важные археологические остатки, преимущественно римского периода, отмечает агентство ООН.

