14:16 • 11913 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
13:15 • 14608 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
11:41 • 15141 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
10:51 • 17807 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 36586 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 57240 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 59495 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 87887 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 67063 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49193 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
В Ливане заявили об угрозе историческим памятникам вблизи библейского города Тир

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

Министр культуры Ливана заявил об угрозе археологическим памятникам из-за ударов Израиля. Под обстрел попал библейский город Тир с объектами ЮНЕСКО.

Исторические и археологические памятники находятся под угрозой, предупредил представитель культурной сферы Ливана после того, как израильские удары вчера поразили регионы на юге Ливана, имеющие библейское значение. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

В сообщении в социальных сетях министр культуры Ливана Гассан Саламе сообщил, что министерство "провело контакты с коллегами по всему миру и международными организациями для защиты археологических памятников на юге".

Израильские военные вчера нанесли удары по южному ливанскому городу Тир — прибрежному городу, который неоднократно упоминается в Библии. Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее на этой неделе заявили, что нанесли удары по более чем 150 объектам, нацеленным на поддерживаемую Ираном "Хезболлу" на юге Ливана.

Тир был древним финикийским городом, который основал "процветающие колонии, такие как Кадис и Карфаген, и, по легенде, именно там был открыт пурпурный пигмент", согласно данным ЮНЕСКО.

Сегодня в городе сохраняются важные археологические остатки, преимущественно римского периода, отмечает агентство ООН.

