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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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в курской области экстренно формируют отряды операторов БРЛА из гражданских - АТЭШ

в курской области экстренно формируют отряды операторов БРЛА из гражданских - АТЭШ

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 14:24  •  14098 просмотра

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Как сообщают партизаны, в курской области россии начали использовать гражданских для создания отрядов операторов дронов. Их экстренно собирают, обучают до 10 часов и формируют группы ударных БПЛА для противодействия движению техники.

В российской курской области начали использовать гражданских для организации отрядов операторов дронов. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает УНН.

Детали

Агент АТЕШ сообщил о том, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или обучается на операторов, экстренно собрали и привезли в ангары возле аэродрома халино, где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "бумеранг".

Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения - до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники

- говорится в сообщении.

Напомним

российские z-блогеры и местные паблики сообщают о захвате ВСУ города суджа и газораспределительной станции в курской области. Украинские власти официально не комментируют ситуацию, а военные призывают не распространять информацию.

Розбиті вулиці і дим: у соцмережах показали, як виглядає суджа в курській області7 августа 2024, 09:19 • 45912 просмотров

Кроме того, были опубликованы спутниковые снимки разрушенного автомобильного пропускного пункта "суджа" в курской области рф. российские источники заявляют о захвате ВСУ газораспределительной станции, но официальных подтверждений нет.

російський диктатор путін через добу відреагував на події в курській області: звинуватив Україну в масштабній провокації7 августа 2024, 12:11 • 51033 просмотра

Анастасия Рябоконь

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