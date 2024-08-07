в курской области экстренно формируют отряды операторов БРЛА из гражданских - АТЭШ

В российской курской области начали использовать гражданских для организации отрядов операторов дронов. Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ, передает УНН.

Детали

Агент АТЕШ сообщил о том, что всех, кто имеет опыт управления БПЛА или обучается на операторов, экстренно собрали и привезли в ангары возле аэродрома халино, где расположен центр по подготовке пилотов FPV-дронов "бумеранг".

Военные формируют расчеты из двух человек: оператора и его помощника. Время обучения - до 10 часов (поскольку процесс прошивки и спаивания дронов пропускают). После чего формируют группы ударных БПЛА, чтобы хоть как-то остановить движение техники - говорится в сообщении.

Напомним

российские z-блогеры и местные паблики сообщают о захвате ВСУ города суджа и газораспределительной станции в курской области. Украинские власти официально не комментируют ситуацию, а военные призывают не распространять информацию.

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Кроме того, были опубликованы спутниковые снимки разрушенного автомобильного пропускного пункта "суджа" в курской области рф. российские источники заявляют о захвате ВСУ газораспределительной станции, но официальных подтверждений нет.

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