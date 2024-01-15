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В Курске взрывы, работает ПВО

Киев  •  УНН

14 январь 2024, 22:13  •  9470 просмотра

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Над Курском активизировалась российская противовоздушная оборона; губернатор призывает к спокойствию.

В небе над Курском сработали российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор курской области РФ Роман Старовойт, передает УНН.

В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!

написал российский губернатор

Напомним,

14 января заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин сообщил, что украинские подразделения нанесли огневое поражение по двум самолётам армии России, которые находились над акваторией Азовского моря. 

В россии заявили о повреждении электроподстанции из-за атаки на курскую область, ряд населенных пунктов без света03 январь 2024, 07:32 • 26520 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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У Курську вибухи, працює ППО
Explosions in Kursk, air defense is working
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