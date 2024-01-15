В Курске взрывы, работает ПВО
Киев • УНН
Над Курском активизировалась российская противовоздушная оборона; губернатор призывает к спокойствию.
В небе над Курском сработали российские средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор курской области РФ Роман Старовойт, передает УНН.
В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!
Напомним,
14 января заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Верховной Раде Юрий Мысягин сообщил, что украинские подразделения нанесли огневое поражение по двум самолётам армии России, которые находились над акваторией Азовского моря.
В россии заявили о повреждении электроподстанции из-за атаки на курскую область, ряд населенных пунктов без света03 январь 2024, 07:32 • 26520 просмотров
В Курске взрывы, работает ПВО
Над Курском активизировалась российская противовоздушная оборона; губернатор призывает к спокойствию.
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