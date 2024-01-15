У Курську вибухи, працює ППО

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29 березня, 17:57 • 139597 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 172133 перегляди

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28 березня, 18:00 • 149145 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 155728 перегляди

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Над Курськом активізувалася російська протиповітряна оборона; губернатор закликає до спокою.

У небі над Курськом спрацювали російські засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив губернатор курської області РФ Роман Старовойт, передає УНН.

У небі над Курськом та Курським районом спрацювало ППО. Прошу мешканців зберігати спокій!

написав російський губернатор.

Нагадаємо

14 січня заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у Верховній Раді Юрій Мисягін повідомив, що українські підрозділи нанесли вогневе ураження по двох літаках армії Росії, які перебували над акваторією Азовського моря. 

У росії заявили про пошкодження електропідстанції через атаку на курську область, низка населених пунктів без світла03.01.24, 09:32 • 28596 переглядiв

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