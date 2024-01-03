У росії заявили про пошкодження електропідстанції через атаку на курську область, низка населених пунктів без світла
Київ • УНН
Електропідстанція в курській області росії була пошкоджена в результаті повітряної атаки, низка населених пунктів залишилися без електрики, а 17 багатоквартирних будинків - без опалення.
У курській області рф внаслідок повітряної атаки пошкоджено електропідстанцію. Немає світла у декількох населених пунктах. Крім того, в 17 багатоквартирних будинках немає опалення. Про це повідомив губернатор курської області роман старовойт, пише УНН.
У Залізногорському районі після повітряної атаки з боку ЗСУ пошкоджено підстанцію. Це спричинило відключення електрики в житлових будинках кількох населених пунктів
Крім того, у Залізногорську через стрибок напруги та гідроудар стався порив теплотраси. Опалення немає в 17 багатоквартирних будинках 14-го мікрорайону.
Доповнення
російські засоби протиповітряної оборони нібито знищили у ніч на 3 січня український безпілотник літакового типу над курською областю.