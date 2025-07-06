В Купянске из-за обстрела РФ ранены три человека

российская армия в течение воскресенья, 6 июля трижды атаковала Купянск на Харьковщине, в результате чего пострадали три человека. Об этом информирует Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

Отмечается, что около 14:20 российская армия нанесла удар FPV-дроном по городу.

Повреждено домовладение, 73-летняя женщина получила взрывное ранение - говорится в сообщении.

В 17:10 российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел города.

У мужчины 56 лет - острый шок. В результате атаки поврежден многоквартирный жилой дом - сообщили в прокуратуре.

Вечером, в 20:40, российская армия повторно ударила по городу. Загорелся частный жилой дом. 67-летняя женщина получила взрывное ранение и акубаротравму и была госпитализирована в больницу.

Сейчас уточняется, какое именно вооружение применили россияне.

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили в прокуратуре.

Напомним

Российские войска активно проводят летнюю наступательную кампанию на Харьковщине, усилив штурмовые действия в Волчанске и Миловом. Враг пытается расширить правобережный плацдарм через реку Оскол, но Силы обороны блокируют его продвижение.

В Харькове и Херсоне спасатели были повторно атакованы захватчиком на месте пожара