У Купʼянську через обстріл рф поранено трьох людей
Київ • УНН
У неділю, 6 липня російська армія тричі атакувала Куп'янськ, Харківщина. Внаслідок обстрілів FPV-дроном та артилерією постраждали троє цивільних, пошкоджено житлові будинки.
російська армія протягом неділі, 6 липня тричі атакували Купʼянськ на Харківщині, унаслідок чого постраждали троє людей. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
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Зазначається, що близько 14:20 російська армія завдала удару FPV-дроном по місту.
Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка дістала вибухове поранення
О 17:10 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста.
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Ввечері, о 20:40, російська армія повторно вдарила по місту. Загорівся приватний житловий будинок. 67-річна жінка дістала вибухове поранення та акубаротравму й була госпіталізована до лікарні.
Наразі уточнюється, яке саме озброєння застосували росіяни.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.
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