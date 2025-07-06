У Купʼянську через обстріл рф поранено трьох людей

російська армія протягом неділі, 6 липня тричі атакували Купʼянськ на Харківщині, унаслідок чого постраждали троє людей. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

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Зазначається, що близько 14:20 російська армія завдала удару FPV-дроном по місту.

Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка дістала вибухове поранення - йдеться у дописі.

О 17:10 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста.

У чоловіка 56 років - гострий шок. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок - повідомили в прокуратурі.

Ввечері, о 20:40, російська армія повторно вдарила по місту. Загорівся приватний житловий будинок. 67-річна жінка дістала вибухове поранення та акубаротравму й була госпіталізована до лікарні.

Наразі уточнюється, яке саме озброєння застосували росіяни.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

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