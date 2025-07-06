У Купʼянську через обстріл рф поранено трьох людей

$41.720.00
49.180.00
ukenru
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 12:18 • 22010 перегляди
Атака по ТЦК у Кременчуку: речник командування Сухопутних військ повідомив, чи є постраждалі
Ексклюзив
6 липня, 08:52 • 80878 перегляди
На Одещині на будівництві загинув нелегал
Ексклюзив
6 липня, 06:37 • 95020 перегляди
Як перехід Урану до Близнюків вплине на знаки Зодіаку: астропрогноз на 7–13 липня
5 липня, 17:41 • 192295 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 327626 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 351188 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:00 • 140884 перегляди
У КМДА назвали найбільш завантажені перехрестя на столичних дорогах
4 липня, 10:29 • 116438 перегляди
Зеленський повідомив про черговий обмін: більшість була у російському полоні ще з 2022 року
Ексклюзив
4 липня, 05:57 • 127171 перегляди
Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
3 липня, 23:41 • 195202 перегляди
США не припиняли військову допомогу Україні - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2.8м/с
59%
747мм
Популярнi новини
Розмова Зеленського і Трампа: Келлог розкрив подробиці6 липня, 12:52 • 43918 перегляди
На Рівненщині працівника ТЦК вдарили по голові під час перевірки документів в групи осіб6 липня, 13:03 • 3545 перегляди
Мобілізація жінок: в РНБО зробили заяву6 липня, 13:24 • 37216 перегляди
Сирський доповів Президенту щодо захисту від далекобійних ударів рф6 липня, 13:37 • 22753 перегляди
Син до смерті побив батька у Дніпрі: деталі злочину15:27 • 6269 перегляди
Публікації
Сезон кавунів: коли ягоди стають безпечними та максимально корисними
Ексклюзив
5 липня, 07:00 • 130655 перегляди
Вся правда про ферментовані продукти: чи є від них користь та яка небезпека для організму в них криється
Ексклюзив
4 липня, 15:30 • 327628 перегляди
Конкурс АРМА з "ризиком": хто відповідатиме за передачу ТРЦ "Гулівер" компанії з російським слідом
Ексклюзив
4 липня, 14:07 • 351190 перегляди
Техніка між трьома світами: як радянські ГОСТи, українські ДСТУ та стандарти НАТО впливають на модернізацію оборонного сектору4 липня, 13:48 • 210420 перегляди
Імітація реформи та затягування: чому ціни на ліки в Україні досі не знизились4 липня, 13:18 • 209280 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Лі Цян
Синєгубов Олег Васильович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 192297 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 69075 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 190713 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 217468 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 186765 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Долар США
MIM-104 Patriot
МіГ-31
Ґардіан

У Купʼянську через обстріл рф поранено трьох людей

Київ • УНН

 • 321 перегляди

У неділю, 6 липня російська армія тричі атакувала Куп'янськ, Харківщина. Внаслідок обстрілів FPV-дроном та артилерією постраждали троє цивільних, пошкоджено житлові будинки.

У Купʼянську через обстріл рф поранено трьох людей

російська армія протягом неділі, 6 липня тричі атакували Купʼянськ на Харківщині, унаслідок чого постраждали троє людей. Про це інформує Харківська обласна прокуратура, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що близько 14:20 російська армія завдала удару FPV-дроном по місту. 

Пошкоджено домоволодіння, 73-річна жінка дістала вибухове поранення

- йдеться у дописі.

О 17:10 російські окупанти здійснили артилерійський обстріл міста. 

У чоловіка 56 років - гострий шок. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний житловий будинок

- повідомили в прокуратурі. 

Ввечері, о 20:40, російська армія повторно вдарила по місту. Загорівся приватний житловий будинок. 67-річна жінка дістала вибухове поранення та акубаротравму й була госпіталізована до лікарні.

Наразі уточнюється, яке саме озброєння застосували росіяни.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо

Російські війська активно проводять літню наступальну кампанію на Харківщині, посиливши штурмові дії у Вовчанську та Міловому. Ворог намагається розширити правобережний плацдарм через річку Оскіл, але Сили оборони блокують його просування.

У Харкові та Херсоні рятувальники були повторно атаковані загарбником на місці пожежі06.07.25, 09:56 • 1792 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Вовчанськ
Харківська область
Куп'янськ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9