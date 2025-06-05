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В крупном аэропорту в США полностью остановили рейсы из-за третьего с апреля сбоя

Киев • УНН

 • 152 просмотра

В аэропорту Ньюарк Либерти произошла полная остановка рейсов из-за сбоя в системе управления воздушным движением. FAA работает над восстановлением системы и модернизирует устаревшее оборудование.

В крупном аэропорту в США полностью остановили рейсы из-за третьего с апреля сбоя
facebook.com/EWRairport

В среду вечером Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело полную остановку рейсов в международном аэропорту Ньюарк Либерти из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Согласно сообщению, сбой в системе управления воздушным движением привел к временной потере связи между диспетчерами и самолетами, что повлекло задержки и отмены рейсов.

"Если ежедневный или сменный уровень укомплектованности персоналом низкий, FAA обеспечивает безопасность, внедряя инициативы по управлению движением, такие как замедление потока самолетов в аэропорт", – сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США изданию Daily Mail.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) работало над восстановлением нормальной работы системы.

Напомним

Аэропорт Ньюарк Либерти уже не впервые сталкивается с подобными проблемами. В апреле и мае этого года произошли подобные сбои, которые привели к задержкам и отменам рейсов. FAA планирует модернизацию систем управления воздушным движением, включая замену устаревших медных линий связи на современные оптоволоконные кабели.

Справочно

Международный аэропорт Ньюарк Либерти является одним из основных аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк и близлежащие районы. Аэропорт занимает десятое место среди самых загруженных аэропортов США в целом и пятое место среди аэропортов страны по показателю объема международных авиаперевозок.

В аэропорту Ньюарка сокращают рейсы для уменьшения заторов 21.05.25, 16:21 • 2372 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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