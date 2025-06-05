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У великому аеропорту в США повністю зупинили рейси через третій з квітня збій

Київ • УНН

 • 196 перегляди

В аеропорту Ньюарк Ліберті сталась повна зупинка рейсів через збій у системі управління повітряним рухом. FAA працює над відновленням системи та модернізує застаріле обладнання.

У великому аеропорту в США повністю зупинили рейси через третій з квітня збій
facebook.com/EWRairport

У середу ввечері Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило повну зупинку рейсів у міжнародному аеропорту Ньюарк Ліберті через технічний збій у системі управління повітряним рухом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Згідно з повідомленням, збій у системі управління повітряним рухом призвів до тимчасової втрати зв'язку між диспетчерами та літаками, що спричинило затримки та скасування рейсів.

"Якщо щоденний або змінний рівень укомплектованості персоналом низький, FAA забезпечує безпеку, впроваджуючи ініціативи з управління рухом, такі як уповільнення потоку літаків до аеропорту", – повідомили у Федеральному управлінні цивільної авіації США виданню Daily Mail.

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) працював над відновленням нормальної роботи системи.

Нагадаємо

Аеропорт Ньюарк Ліберті вже не вперше стикається з подібними проблемами. У квітні та травні цього року відбулися подібні збої, які призвели до затримок та скасувань рейсів. FAA планує модернізацію систем управління повітряним рухом, включаючи заміну застарілих мідних ліній зв'язку на сучасні оптоволоконні кабелі.

Довідково

Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті є одним з основних аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк та прилеглі райони. Аеропорт посідає десяте місце серед найбільш завантажених аеропортів США загалом і п'яте місце серед аеропортів країни за показником обсягу міжнародних авіаперевезень.

В аеропорту Ньюарка скорочують рейси для зменшення заторів 21.05.25, 16:21 • 2372 перегляди

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Новини Світу
Федеральне управління цивільної авіації
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