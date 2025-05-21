В аеропорту Ньюарка скорочують рейси для зменшення заторів

Для вирішення проблем заторів, що виникли внаслідок серії серйозних збоїв в аеропорту Ньюарка скоротять рейси. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

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Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі, розташований приблизно за 14,5 км від Манхеттена, протягом тижнів стикається з хаотичною серією збоїв у роботі обладнання, проблемами з будівництвом злітно-посадкової смуги та персоналом служби управління повітряним рухом.

Саме тому виникла необхідність скорочення кількості рейсів на три-сім разів на годину залежно від часу доби порівняно з тим, що було затверджено минулої осені.

FAA заявило, що ці дії "полегшать суттєві незручності для пасажирів, спричинені надмірними затримками рейсів в аеропорту".

В останні тижні Ньюарк часто стикався з затримками на п'ять і більше годин, а також з десятками щоденних скасованих або затриманих рейсів.

FAA може додавати або скорочувати кількість рейсів, якщо визначить, що є можливості для обслуговування більшої кількості рейсів без значного збільшення затримок, або якщо потрібне подальше скорочення кількості рейсів.

У понеділок FAA повідомило авіакомпанії про деякі додаткові необхідні скорочення рейсів, але в наказі не уточнювалося, яких саме це торкнеться.

Наказ FAA дозволяє максимальну частоту прибуття в Ньюарк 28 літаків на годину та частоту вильоту 28 літаків на годину, доки будівництво злітно-посадкової смуги не буде в основному завершено до 15 червня. Після цього максимальна частота прибуття та вильоту зросте до 34 літаків на годину до 25 жовтня.

FAA обмежить кількість рейсів до 28 на годину по суботах до кінця року, оскільки будівництво злітно-посадкової смуги продовжиться по суботах після 15 червня.

За даними FAA, за нормальних обставин Ньюарк міг би обробляти загалом 77 рейсів на годину.

По всій країні, за даними FAA, близько 3500 авіадиспетчерів не досягають цільового рівня укомплектованості персоналом. У районі, що контролює Ньюарк, цільовий рівень укомплектованості персоналом становить 38 сертифікованих диспетчерів, але наразі їх лише 24.

Нагадаємо

12 травня в аеропорту Ньюарк Ліберті стався збій у системі управління повітряним рухом, що призвело до затримок та скасування рейсів. Це був вже третій збій в аеропорту менш як за 2 тижні.

Раніше УНН писав, що речниця Білого дому повідомляла кілька днів тому про технічний збій у телекомунікаційній системі США. Подія вплинула на роботу аеропорту Ньюарк. Загалом проблеми з ПЗ планують вирішити до кінця літа.