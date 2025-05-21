В аеропорту Ньюарка скорочують рейси для зменшення заторів

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються
Ексклюзив
11:37 • 20683 перегляди

Держслужба з етнополітики пояснила, що вплинуло на кількість нацспільнот в Україні та з якими проблемами вони стикаються

Ексклюзив
09:43 • 54814 перегляди

Опалювальний сезон буде не простим: в Укренерго пояснили, чому

Ексклюзив
09:21 • 60514 перегляди

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Ексклюзив
21 травня, 06:00 • 70365 перегляди

Шашлик без шкоди для шлунку: як правильно їсти та з чим поєднувати

21 травня, 05:00 • 165888 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

Ексклюзив
20 травня, 14:51 • 90342 перегляди

Є ознаки корупції та зловживання: експерти про інститут-двійник родини голови “Держзембанку”

Ексклюзив
20 травня, 14:05 • 127042 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
20 травня, 12:52 • 258985 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
20 травня, 12:13 • 87881 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
20 травня, 11:15 • 222588 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
33%
747мм
Популярнi новини

Дрони атакували російські підприємства ВПК вночі: деталі

21 травня, 06:43 • 72489 перегляди

"Самі розбирайтеся": NYT з'ясувала, що Трамп сказав Зеленському після дзвінка путіну

21 травня, 07:01 • 116747 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 107114 перегляди

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 68652 перегляди

Масштабна пожежа на території Білоцерківської ТЕЦ: рятувальники показали кадри з ліквідації

11:46 • 41341 перегляди
Публікації

Молочна формула виживання: чому майбутнє української ферми починається з племінного стада

14:12 • 9620 перегляди

"Тоттенгем" - "Манчестер Юнайтед": анонс фіналу Ліги Європи

21 травня, 05:00 • 165884 перегляди

Solidarity Lanes: за три роки українсько-європейські "шляхи солідарності" стали рятівним каналом для економіки України

20 травня, 14:33 • 168274 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

20 травня, 12:52 • 258983 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

20 травня, 11:15 • 222585 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Дональд Туск

Нікушор Дан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Київ

Румунія

Реклама
УНН Lite

Зірка "Дому дракона" отримала жорстку оцінку акторської гри вже на другий день зйомок

21 травня, 08:52 • 68983 перегляди

За крок до статусу EGOT: Леді Гага отримала премію "Еммі" і тепер їй не вистачає лише останньої з престижних нагород

21 травня, 07:20 • 107431 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 154859 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 117195 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 110194 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

FAB-250

Футбол

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

В аеропорту Ньюарка скорочують рейси для зменшення заторів

Київ • УНН

 • 988 перегляди

В аеропорту Ньюарк Ліберті скоротять кількість рейсів через проблеми з обладнанням, будівництвом та персоналом. Кількість рейсів буде обмежено до 28 на годину до кінця року.

В аеропорту Ньюарка скорочують рейси для зменшення заторів

Для вирішення проблем заторів, що виникли внаслідок серії серйозних збоїв в аеропорту Ньюарка скоротять рейси. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міжнародний аеропорт Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі, розташований приблизно за 14,5 км від Манхеттена, протягом тижнів стикається з хаотичною серією збоїв у роботі обладнання, проблемами з будівництвом злітно-посадкової смуги та персоналом служби управління повітряним рухом.

Саме тому виникла необхідність скорочення кількості рейсів на три-сім разів на годину залежно від часу доби порівняно з тим, що було затверджено минулої осені.

FAA заявило, що ці дії "полегшать суттєві незручності для пасажирів, спричинені надмірними затримками рейсів в аеропорту".

В останні тижні Ньюарк часто стикався з затримками на п'ять і більше годин, а також з десятками щоденних скасованих або затриманих рейсів.

FAA може додавати або скорочувати кількість рейсів, якщо визначить, що є можливості для обслуговування більшої кількості рейсів без значного збільшення затримок, або якщо потрібне подальше скорочення кількості рейсів.

У понеділок FAA повідомило авіакомпанії про деякі додаткові необхідні скорочення рейсів, але в наказі не уточнювалося, яких саме це торкнеться.

Наказ FAA дозволяє максимальну частоту прибуття в Ньюарк 28 літаків на годину та частоту вильоту 28 літаків на годину, доки будівництво злітно-посадкової смуги не буде в основному завершено до 15 червня. Після цього максимальна частота прибуття та вильоту зросте до 34 літаків на годину до 25 жовтня.

FAA обмежить кількість рейсів до 28 на годину по суботах до кінця року, оскільки будівництво злітно-посадкової смуги продовжиться по суботах після 15 червня.

За даними FAA, за нормальних обставин Ньюарк міг би обробляти загалом 77 рейсів на годину.

По всій країні, за даними FAA, близько 3500 авіадиспетчерів не досягають цільового рівня укомплектованості персоналом. У районі, що контролює Ньюарк, цільовий рівень укомплектованості персоналом становить 38 сертифікованих диспетчерів, але наразі їх лише 24.

Нагадаємо

12 травня в аеропорту Ньюарк Ліберті стався збій у системі управління повітряним рухом, що призвело до затримок та скасування рейсів. Це був вже третій збій в аеропорту менш як за 2 тижні.

Раніше УНН писав, що речниця Білого дому повідомляла кілька днів тому про технічний збій у телекомунікаційній системі США. Подія вплинула на роботу аеропорту Ньюарк. Загалом проблеми з ПЗ планують вирішити до кінця літа.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

ЕкономікаНовини Світу
Білий дім
Reuters
Brent
$65.82
Bitcoin
$107,249.50
S&P 500
$5,911.31
Tesla
$344.26
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,305.85
Ethereum
$2,547.98