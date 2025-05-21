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В аэропорту Ньюарка сокращают рейсы для уменьшения заторов

Киев • УНН

 • 730 просмотра

В аэропорту Ньюарк Либерти сократят количество рейсов из-за проблем с оборудованием, строительством и персоналом. Количество рейсов будет ограничено до 28 в час до конца года.

В аэропорту Ньюарка сокращают рейсы для уменьшения заторов

Для решения проблем заторов, возникших в результате серии серьезных сбоев в аэропорту Ньюарка, сократят рейсы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Международный аэропорт Ньюарк Либерти в Нью-Джерси, расположенный примерно в 14,5 км от Манхэттена, в течение недель сталкивается с хаотической серией сбоев в работе оборудования, проблемами со строительством взлетно-посадочной полосы и персоналом службы управления воздушным движением.

Именно поэтому возникла необходимость сокращения количества рейсов на три-семь раз в час в зависимости от времени суток по сравнению с тем, что было утверждено прошлой осенью.

FAA заявило, что эти действия "облегчат существенные неудобства для пассажиров, вызванные чрезмерными задержками рейсов в аэропорту".

В последние недели Ньюарк часто сталкивался с задержками на пять и более часов, а также с десятками ежедневных отмененных или задержанных рейсов.

FAA может добавлять или сокращать количество рейсов, если определит, что есть возможности для обслуживания большего количества рейсов без значительного увеличения задержек, или если потребуется дальнейшее сокращение количества рейсов.

В понедельник FAA сообщило авиакомпании о некоторых дополнительных необходимых сокращениях рейсов, но в приказе не уточнялось, каких именно это коснется.

Приказ FAA разрешает максимальную частоту прибытия в Ньюарк 28 самолетов в час и частоту вылета 28 самолетов в час, пока строительство взлетно-посадочной полосы не будет в основном завершено до 15 июня. После этого максимальная частота прибытия и вылета возрастет до 34 самолетов в час до 25 октября.

FAA ограничит количество рейсов до 28 в час по субботам до конца года, поскольку строительство взлетно-посадочной полосы продолжится по субботам после 15 июня.

По данным FAA, при нормальных обстоятельствах Ньюарк мог бы обрабатывать в общей сложности 77 рейсов в час.

По всей стране, по данным FAA, около 3500 авиадиспетчеров не достигают целевого уровня укомплектованности персоналом. В районе, контролирующем Ньюарк, целевой уровень укомплектованности персоналом составляет 38 сертифицированных диспетчеров, но сейчас их всего 24.

Напомним

12 мая в аэропорту Ньюарк Либерти произошел сбой в системе управления воздушным движением, что привело к задержкам и отмене рейсов. Это был уже третий сбой в аэропорту менее чем за 2 недели.

Ранее УНН писал, что пресс-секретарь Белого дома сообщала несколько дней назад о техническом сбое в телекоммуникационной системе США. Событие повлияло на работу аэропорта Ньюарк. В целом проблемы с ПО планируют решить до конца лета.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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