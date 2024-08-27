В Кривом Роге завтра День траура
Киев • УНН
28 августа в Кривом Роге объявлен Днем траура по жертвам российского ракетного удара. В результате ночного обстрела погибли два человека, пятеро ранены, поисково-спасательная операция продолжается.
Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявлен Днем траура в память о жертвах российского ракетного удара, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает УНН.
Завтра, 28 августа, в Кривом Роге объявляется день траура. Соболезнования родным и близким погибших.
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В результате ночного ракетного обстрела Кривого Рога погибли два человека, пятеро ранены. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами могут оставаться люди.
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